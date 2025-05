Mundial de Clubes: FIFA confirma el repechaje entre América y LAFC

León fue al TAS, como también Alajuelense, en cambio América y Los Ángeles no fueron porque tenían el aval de FIFA, que los consideraba los posibles herederos del lugar vacío. El TAS no dio lugar al reclamo de León, considerando que no cumplía con el artículo 10 del reglamento, y tampoco al de Alajuelense. Con este panorama FIFA confirmó el repechaje entre América y Los Ángeles FC.