A LLA & PRO le falta la pata UCR, a Boca 3 jugadores, a Milei que 'Toto' le diga la verdad ¡y Maradona!

Live Blog Post

Makintach, la jueza del juicio: "Hay una operación para derribarme"

Julieta Makintach, la jueza del escándalo, fue quien abrió la audiencia dejando en claro que no se apartará del caso. "De este juicio no me aparto, no hay razón", sostuvo.

"Tengo un perfil público, no mediático", insistió y remarcó: "no voy a dar lugar a la nulidad de este debate". Sobre esa línea, aseguró: "Hay una operación para derribarme".

En relación a los videos que se filtraron y la pusieron en el centro de la escena, se defendió: "Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?".

"Si veo una difusión de una entrevista dada en mi despacho, que se difundió sin autorización. Quizás me equivoqué, pero hace tiempo que el paradigma que habla a través de sus sentencias no funciona. Busco acercar la justicia a la sociedad", sentenció.