Javier Milei dio vuelta a la ANAC nuevamente: Cambio de dirección

En su currículum, Villabona cuenta con un paso reciente por ANAC. Lo hizo como director nacional de Inspecciones de Navegación Aérea entre 2015 y 2018, durante la gestión nacional de Mauricio Macri y el comienzo de una primera versión del plan “Cielos Abiertos”, que dio paso a la modalidad low cost en Argentina.

Además, Villabona fue parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) entre 2019 y 2022. Se desempeñó como analista y lo hizo bajo el mando nacional de Alberto Fernández, lo que devela una carrera pública transversal a la política del momento.

Según trascendidos, su desembarco habría sido consensuado debido a que la estadía de Cordero frente a la ANAC tenía un límite temporal preestablecido. No obstante, la ahora ex interventora no habría estado conforme con el avance sobre los más recientes cambios en su sector, luego de un año de intenso trabajo.

controladores.jpg Nuevo administrador: Oscar Villabona.

La intervención de Cordero

Durante su paso por ANAC, Cordero pudo estabilizar el área y aplicar los recortes previstos por el Gobierno nacional. La reorganización del ente regulador fue el objetivo central de su gestión, como así también la implementación de un nuevo marco normativo que eliminó algunas inconsistencias y burocracias duplicadas.

El hito más importante de su administración fue el mantenimiento de la Categoría 1 frente a la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. La interventora enfrentó una extensa auditoría de ese organismo, que en un momento evaluó aplicar un descenso a Argentina, lo que hubiera significado un retroceso significativo para el mercado aéreo local con limitación de viajes internacionales a los principales mercados e imposibilidad de ampliar oferta de asientos, entre otros perjuicios.

