El universo se desvanece: Científicos revelan cuándo desaparecerá todo

Todo lo que tiene un campo gravitacional, por pequeño que sea, se va "evaporando" con el tiempo, transformando su materia en energía que se dispersa por el cosmos. Es como si el universo entero estuviera en una dieta cósmica eterna, perdiendo peso a un ritmo lentísimo.

¿Cuándo se esfumarán los astros?

En 2023, Heino Falcke, Michael Wondrak y Walter van Suijlekom publicaron un estudio que revolucionó la astronomía al demostrar que no solo los agujeros negros se evaporan, sino también otros objetos con campo gravitacional. Ahora, en un nuevo trabajo publicado en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, titulado Universe decays faster than thought, but still takes a long time, respondieron a la gran pregunta: ¿cuánto tiempo le queda al universo?

Los cálculos son alucinantes. Los agujeros negros y las estrellas de neutrones, pese a su densidad, tardarán 10^67 años en desaparecer: diez mil cuatrillones de cuatrillones de cuatrillones de cuatrillones de años. Sorprendentemente, los agujeros negros reabsorben parte de su radiación, lo que frena su evaporación.

image.png Las enanas blancas, estrellas compactas que ya no realizan fusión nuclear, se desvanecerán en 10^78 años. Y para los cuerpos menos densos, como la Luna, el final llegará en 10^90 años. Un destino cósmico inevitable

Aunque el universo pierde materia, el proceso es tan lento que no representa una preocupación. Estos hallazgos, basados en una reinterpretación de la radiación de Hawking, confirman que la densidad de los objetos determina su tiempo de evaporación.

Así, mientras el cosmos sigue su curso, la ciencia nos invita a maravillarnos con su lento pero inexorable final.

-----------------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24:

A las personas con estreñimiento les recomiendan este hábito poderoso

El futuro de la Corte Suprema, en el diálogo continuo de Wado de Pedro y Santiago Caputo

The Washington Post dice que García Cuerva cuestionó duro a Javier Milei

Roma no paga traidores pero Javier Milei no suma desde el odio y el rencor

¿Qué pasa con tu colesterol cuando comes frutos secos?