Viral: A La Nación se le 'chispoteó' la ayuda de ChatGPT en su nota sobre Ganancias

image.png ChatGPT, así como cualquier inteligencia artificial, puede ayudar en la redacción, pero sin revisión humana puede fallar. Por eso, es importante editar cuidadosamente las notas periodísticas para evitar confusiones y mantener la confianza.

Algunos expertos en periodismo y comunicación dicen que la IA es una herramienta que viene para sumar, pero que no puede reemplazar la mirada crítica y el chequeo de un humano. Más todavía cuando se trata de temas que afectan el bolsillo y la vida de las personas, como los impuestos. Un error chiquito puede generar confusión, desconfianza o incluso una mala interpretación de la información.

Además, recordemos que no alcanza con que la IA escriba un texto; hace falta que alguien lo revise, lo adapte y lo controle para que no haya frases fuera de lugar ni datos que se escapen. Si eso no se hace, entonces es difícil mantener la confianza del lector.

