Una diputada llamó "Gato" a Lilia Lemoine y lejos de arrepentirse redobló la apuesta: "Dejen de llorar"

En ese sentido, la diputada camporista valoró el esfuerzo de las mujeres trabajadoras: “A las mujeres que se levantan a las 5 de la mañana para ir a laburar, o las pibas que se esfuerzan por ir a estudiar y además son madres, a esas sí las respeto”.

Consultada sobre su cruce con el diputado del PRO Gerardo Milman, Carignano reveló que ya habían tenido un enfrentamiento previo en los pasillos del Congreso. “Le dije: ‘Corramos, Jerry, dale’. Él se dio vuelta y me miró fijo. Le dije: ‘¿Qué pasa, nos vas a matar?’. Y me respondió: ‘Por ahora no, pasen’”, relató.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NotRodriguezXII/status/1930443525977432340&partner=&hide_thread=false Baile.



1. Acción de bailar.

2. El que le pegó Carignano a Milman.

3. Local o recinto público donde toca la mona jimenez. pic.twitter.com/bJRtIA65ZD — La Hrabina (@NotRodriguezXII) June 5, 2025

Qué pasó en la sesión

La discusión en el recinto se desató luego de que Milman presentara una cuestión de privilegio en la que denunció que varios legisladores kirchneristas lo habían vinculado injustamente con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Carignano no tardó en responderle desde su banca: “Celebro que después de dos años pudiste hablar. Lo hiciste leyendo, pero hablaste. Es un gran avance”.

“Celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado como intentaste hacer con Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, sigo pensando que la quisiste matar y sigo pensando que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono”, agregó ante la atenta mirada del recinto.

El cruce con Lemoine, en tanto, escaló hasta derivar en un intercambio a los gritos. “¡Eso es falso! ¡Dejen de mentir!”, exclamó la legisladora libertaria. Carignano le respondió: “¡Cállate, loca!”. Y más adelante completó: “¡Cállate la boca, gato!”.

Lejos de retractarse, la diputada de Unión por la Patria redobló la apuesta, y tras la catarata de críticas recibidas por su conducta, en sus redes sociales escribió: "Se la pasaron diciendo barbaridades y mentiras de todo el mundo. Y por una vez que les dicen las cosas en términos libertarios se ponen sensibles y moralistas. Dejen de llorar. ASESINO, LOCA y GATO. Fin".

image.png

Nivel político por el subsuelo

Durante la entrevista en Radio 10, la diputada también criticó el nivel del debate parlamentario y no ocultó su desdén por algunos miembros del bloque oficialista. “El nivel de debate es acorde a lo que tenemos enfrente, y enfrente hay un gaterío... una gente rota que no sabe para qué está ahí. No le podés hablar de filosofía a Lemoine o (Juliana) Santillán porque no lo entienden, entonces tenés que hablarles con el mismo lenguaje”, opinó.

Y fue aún más allá: “Son burras, no tengo drama en que estén ahí, pero por lo menos que estudien. Son gente burra. ¿Con esa gente qué debate vas a tener? Están en contra de los médicos del Garrahan, de los jubilados. No tuviste infancia, no tuviste amor. Son gente rota. Lilia Lemoine está rota”.

Por último, Carignano también criticó al presidente Javier Milei por sus expresiones recientes sobre un niño con autismo: “Todos deberíamos salir a repudiar lo que dijo. Es inaudito. Yo, al lado de lo que dice Milei, soy Heidi. Dice barbaridades”.

