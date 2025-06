Manuel Passaglia lo confirma: Será candidato a diputado bonaerense en la 2da. Sección

secciones electorales bonaerenses.webp Anatomía electoral de la Provincia de Buenos Aires.

El comicio

En la elección provincial bonaerense se renovará la mitad de cada cámara legislativa:

46 diputados y

23 senadores.

Pero lo curioso es que cada Sección Electoral renueva la totalidad de sus representantes o en Diputados o en el Senado.

En la 1ra. (8 bancas), 4ta. (7 bancas), 5ta. (5 bancas) y 7ma. (3 bancas) se renuevan senadores provinciales.

En la 2da. (11 bancas), 3ra. (18 bancas), 6ta (11 bancas) y 8va. (es La Plata, capital provincial, 6 bancas) se renuevan los diputados provinciales.

El instrumento de sufragio será una boleta sábana.

La 2da. Sección Electoral cubre los siguientes municipios:

Arrecifes,

Baradero,

Capitán Sarmiento,

Carmen de Areco,

Colón,

Exaltación de la Cruz,

Pergamino,

Ramallo,

Rojas,

Salto,

San Andrés de Giles,

San Antonio de Areco,

San Nicolás,

San Pedro y

Zárate.

passaglia-1.webp Los hermanos Passaglia.

La convocatoria

Manuel Passaglia:

#“Para ganarle al kirchnerismo lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse a trabajar y llevar resultados concretos a la gente. Hacerlo bien, mejor. Todo el resto es distraerse y polarizar es dejar vivo al kirchnerismo”.

#“Para ganarle al kirchnerismo hay que hacer lo que nosotros hicimos en San Nicolás: transformar la ciudad. Si tuviera que dar consejos, diría que lo primero que hay que hacer es no polarizar con el kirchnerismo porque esa estrategia ya se intentó, fracasó y, para peor, los mantiene vivos”.

#“Del Gobierno (nacional) y del kirchnerismo, en particular, nos diferencia lo productivo. Si hay algo que hicieron entre estos 2 extremos fue llevarnos en pocos meses del 'Plan Platita' a que no haya un peso en la calle”.

#“En el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe el comercio está muy golpeado, la construcción está muerta, te sale más caro construir de lo podés vender y la industria está aguantando como puede. No sólo la pyme que siempre tiene problemas, sino lo que le pasa a Acindar, que trabaja unos meses y otros no. Siderar hace más de 1 año que está con problemas laborales y no puede cerrar las paritarias. (...) Queremos ser parte de la Argentina a la que le va bien y queremos que al gobierno le vaya bien, pero tiene que hacer por lo menos 3 cosas urgentes:

aplicar un programa de importaciones inteligente en donde permita ingresar mercadería de afuera y le permita a la industria competir, tal como hace USA, para cuidar el trabajo argentino;

bajar la carga impositiva, como lo dijo el Presidente en campaña; y

hacer un plan productivo para acompañar a los que producen, a los que generan trabajo con crédito para simplificarle toda la burocracia que hay."

san-nicolas-los-arroyosjpg.webp San Nicolás de los Arroyos.

HECHOS

Manuel Passaglia también habló de la precandidata en la 3ra. Sección Electoral, Cristina Fernández de Kirchner:

#“Cristina es parte del pasado y por más que vaya donde vaya, el kirchnerismo gobernó la provincia de Buenos Aires 18 de los últimos 22 años. Mirá si tuvieron tiempo para hacer cosas y el resultado que nos dejaron es la provincia más atrasada e insegura de la Argentina. Lo único bueno que tenemos para decirte con eso es que San Nicolás estaba igual y que hoy es ciudad modelo. Es la ciudad más eficiente de la Argentina, la que menos empleados públicos tiene por habitante."

#"Tenemos todos los trámites digitales en el celular, en el WhatsApp, y cambiamos todo el sistema de salud. No importa si el vecino puede pagar una obra social o no, vas y te atendés en el hospital, en la clínica, en donde quieras. Hay una sola salud y la mejor para todas. Y lo que haga Cristina es parte de lo que es el kirchnerismo. La única propuesta nueva es HECHOS en la provincia de Buenos Aires. Lo otro es todo más de lo mismo y el resultado va a ser lo que venimos viendo en todos estos años. Más gritos, más pelea y ninguna solución”.

#"En San Nicolás, no importa si tenés o no obra social, podés elegir dónde atenderte, si ir a la clínica o al hospital. El municipio hizo un seguro de salud y paga por atención. Hay una sola salud y la mejor para todos los nicoleños. El único sistema de salud que funciona realmente en la Argentina es el que hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque lo pensamos desde esta lógica, desde la persona, el papá o la mamá que se le enferma el nene y lo quiere llevar al pediatra. Después, cómo le pagamos nosotros al pediatra, si es empleado público lo pagamos a través de la prestación, para la gente es lo mismo, quiere llevarlo al pediatra y punto. ¿Y cuál es el mejor pediatra? El que atiende en el público, en el privado, el que elija la mamá. Nosotros no nos metemos en eso. Por eso te decimos que esta lógica de los extremos no va a resolver nada y nos tiene con el freno de mano puesto hace 30 años. Y hasta no cambiar con esta lógica de discusiones, de gritos y no pensar realmente en la persona no se va a resolver absolutamente nada”.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Vuelos suspendidos: Un aeropuerto cierra y se prepara para recibir a los F-16

Repudio en Chile por ayuda en Copa América 2015 y "trampa" a Brasil y Argentina

Steve Carell se burló de Argentina en la nueva película de HBO del creador de Succession

Licencia de conducir profesionales y una eficiencia que existe solo en boca de Sturzenegger

Anuncian el cierre de una emblemática metalúrgica y el pago del 50% de las indemnizaciones