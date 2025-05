Santiago Passaglia rechaza el pacto PRO/LLA y lanza HECHOS para el 07/09

Los intendentes que tienen gestión y apoyo vecinal entienden que pueden ganar con colores propios en la elección desdoblada del domingo 07/09 en Provincia de Buenos Aires. El precario acuerdo PRO / La Libertad Avanza (LLA) no los contiene y no lo necesitan, además. Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, presenta HECHOS, junto a su hermano Manuel, ex alcalde del municipio.