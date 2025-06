Semana difícil para Roberto Funes Ugarte: Volvió a ser agredido durante un móvil de Telefe

"Primero, como no veían quién manejaba, me tiraban chorros de agua con detergente. Yo no les podía decir que no quería pero que les iba a dar guita, para que me dejen tranquilo. Uno se asoma, me reconoce y me empieza a pedir que lo ayude, y no me deja explicarle. Justo abre el semáforo y arranco, ahí empezó a insultarme, 'succionador de cosas' y que tenía el coso roto", introdujo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1930336986579038273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1930667081432719784%7Ctwgr%5E7df9fdbf0820c1953d6ae8831e14e92a42f1c848%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17491486371247711&partner=&hide_thread=false "Rosca":

Por los comentarios sobre una discusión de Robertito Funes Ugarte en la calle pic.twitter.com/kxePi8NukA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2025

"En el momento no entendía por qué me estaba insultando ese pibe al que no pude darle plata, me sentía muy abordado", afirmó el periodista, y agregó que el hombre lo comenzó a seguir hasta el otro semáforo con su hijo mientras lo presionaban.

Me empieza a decir una serie de guarangadas y me toca la camioneta. Entonces yo agarro mi celular, bajo para grabarlo y que me diga las cosas que me estaba diciendo porque yo no le tengo porque dar plata a un trapito o limpiavidrios si yo no quiero. Ellos tenían uno menor que el mío, se los puedo asegurar, me grababan todo Me empieza a decir una serie de guarangadas y me toca la camioneta. Entonces yo agarro mi celular, bajo para grabarlo y que me diga las cosas que me estaba diciendo porque yo no le tengo porque dar plata a un trapito o limpiavidrios si yo no quiero. Ellos tenían uno menor que el mío, se los puedo asegurar, me grababan todo

"Aparecieron dos policías en moto, por suerte, y me dicen: '¿Otra vez estos? Están asentados acá hace diez años. La gente les tiene miedo y no hacen nada'. '¿Y ustedes qué van a hacer?', les pregunté. Mientras estaba con los policías conversando, me seguían insultando", cerró Funes Ugarte.

Esto ocurrió en el cruce de Av. General Paz y Av. Balbín, en Vicente López, cuando el comunicador estaba por cruzar con su camioneta rumbo a la zona de Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra.

