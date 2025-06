Gustavo Yankelevich avanza con la compra de Telefe: "Un 80% confirmado"

En este marco, el productor planearía una gestión corta con el foco puesto en reorganizar, renovar y sanear el canal antes de una posible reventa o nueva etapa de expansión y, de este modo, combatir el gran problema estructural que enfrenta Telefe: conseguir un comprador que apueste al mercado argentino que viene en baja desde hace años.

Telefe se plantó y blanqueó lo que pasa con Wanda Nara: "No va a cambiar"

Cuando en los pasillos de Telefe se instala una duda, no hay comunicado oficial que alcance. Y si esa duda lleva el nombre de Wanda Nara, la temperatura sube. Hace semanas que el regreso de la mediática al frente de MasterChef Famosos se mueve entre versiones contradictorias: que sí, que no, que puede ser, que tal vez. Sin embargo, la que decidió patear el tablero fue Marina Calabró, que cansada del "teléfono descompuesto", eligió ir al hueso y ponerle nombre y apellido a la polémica.

Desde su columna en Lape Club Social Informativo, Calabró no solo confirmó la continuidad de Wanda, sino que desmintió una versión que circuló con fuerza en las últimas horas. Se decía que Victoria Vanucci podía llegar a quedarse con la conducción.

Pero según la periodista, esa información no vino de ningún productor, sino de alguien con intereses propios: "Me llega que la versión de que llamaron a Vanucci la instaló ella. La próxima vez que quieras instalar algo no lo resuelvas en el enunciado. Igual todo el tiempo se está cuestionando si vuelve 'MasterChef'", comentó la periodista.

image.png La interna de Telefe expuesta por Marina Calabró.

No conforme con lo que se decía en off, Calabró fue más allá y conversó directamente con las autoridades del canal. Lo que le transmitieron fue contundente y sin margen para especulaciones:

Wanda Nara es la conductora de 'MasterChef' y eso no va a cambiar. No tenemos fecha de inicio de grabación, pero vamos a emitir en el último trimestre del año. Hay también rumores sobre si tiene sentido lanzarlo en el último trimestre o si pueden estirar con 'La Voz' o algo más Wanda Nara es la conductora de 'MasterChef' y eso no va a cambiar. No tenemos fecha de inicio de grabación, pero vamos a emitir en el último trimestre del año. Hay también rumores sobre si tiene sentido lanzarlo en el último trimestre o si pueden estirar con 'La Voz' o algo más

La afirmación no solo ratifica el contrato de Wanda, sino que deja expuesta una interna más profunda: las filtraciones provendrían, nada más y nada menos, que desde el propio canal. "Lo que nos jode es que los rumores los inventan desde dentro del canal", confesaron a Calabró los responsables de la señal.

------------

Más contenido en Urgente 24:

ARCA aplica mano dura: Qué productos no se pueden ingresar a Argentina

La estafa que se esconde tras billeteras virtuales y pocos logran evitar

Cuenta DNI cambio todo: Qué deben saber los usuarios