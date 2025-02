Ojo Netflix: YouTube TV y Paramount sellaron un acuerdo multimillonario

El acuerdo representa una victoria para los consumidores, que mantienen acceso a su contenido favorito sin interrupciones. Sin embargo, las negociaciones revelan las complejidades y desafíos que enfrenta la industria del streaming en su constante evolución.

YouTube acaba de anunciar una serie de actualizaciones potenciadas por Inteligencia Artificial que incluyen el tan esperado doblaje automático. Esta tecnología será una de las cuatro grandes apuestas de la plataforma para 2025. Los influencers verán el amanecer de un nuevo futuro para la creación de contenido.

La novedad más destacada es el doblaje automático, que permitirá a los creadores de contenido traducir sus videos a múltiples idiomas con mínimo esfuerzo. Esta función estará disponible para todos los miembros del Programa de socios de YouTube a fines de este mes, abriendo las puertas a una audiencia verdaderamente global.

Embed - Expanding Auto-Dubbing to More Creators - Made on YouTube Recap!