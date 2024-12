Spotify Wrapped 2024: Una decepción mundial y un triunfo para YouTube Music

El lanzamiento, además, rompió su patrón histórico. Si en años anteriores Spotify presentaba su balance musical entre finales de noviembre y primeros días de diciembre, en 2024 la espera se extendió casi una semana más, generando ansiedad e impaciencia entre sus millones de usuarios.

La inclusión de un podcast de inteligencia artificial que analiza los hábitos de escucha no logró compensar la ausencia de características más apreciadas como la personalidad musical o la función "ciudad sonora" del año pasado.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que los usuarios expresen su malestar. Comentarios, memes y críticas inundaron plataformas como Twitter y TikTok, evidenciando el descontento generalizado con un Wrapped que parece más un ejercicio de marketing que una verdadera celebración musical.

Para acceder a esta experiencia, los usuarios pueden ingresar al feed "Wrapped" en la página de inicio de la aplicación, donde encontrarán un resumen que promete más de lo que realmente entrega.

El YouTube Recap 2024 fue mucho más efectivo y original.

