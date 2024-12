Lo que Santiago del Moro nunca imaginó que se filtraría: "Él es bastante..."

Marley revela detalles sobre su trato con Santiago del Moro

El gesto de no saludar, según Marley, es solo una de las peculiaridades del conductor de "Gran Hermano", con quien, al parecer, los roces son más comunes de lo que parecen. Sin embargo, Marley aclaró que no guarda rencor y, a pesar de estos pequeños desencuentros, su actitud es siempre de cordialidad. De hecho, reveló que ni siquiera se molestó cuando, en la última ceremonia de los Martín Fierro, del Moro dejó de mencionarlo mientras saludaba a otras figuras.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, Marley se mostró dispuesto a mejorar la relación con su colega: “A mí me cae bien, me parece un buen conductor. Yo tengo cero drama con él… pero si ustedes me preguntan por eso es porque claramente deben percibir algo, pero no es de mi lado”.

Cabe recordar que, según informes previos, la competencia entre ambos no es nueva. Se ha hablado de una “guerra fría” en la que, por ejemplo, del Moro habría sido preferido para eventos importantes de Telefe, lo que provocó ciertos malestares en Marley. Sin embargo, a pesar de los rumores, parece que la relación sigue siendo profesional, aunque con ciertas tensiones, que podrían suavizarse con el tiempo.

