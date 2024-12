"Tipo de cambio está atrasado; Milei sólo puede gobernar por DNU y no hubo reforma estructural"

No se puede abrir la economía con un dólar regalado. Lo hicimos con Martínez de Hoz y así nos fue. No hay que matar gente y empresas durante la apertura. Sufrirán los conurbanos donde están las fábricas que sustituyen importaciones No se puede abrir la economía con un dólar regalado. Lo hicimos con Martínez de Hoz y así nos fue. No hay que matar gente y empresas durante la apertura. Sufrirán los conurbanos donde están las fábricas que sustituyen importaciones