Javier Milei celebrará el año de gestión por cadena nacional

Al día siguiente, recibirá a Tom Sargent, quien ganó el premio Nobel de Economía en 2011 junto a su par Christopher Sims, por sus investigaciones sobre las relaciones causa-efecto en el funcionamiento de la economía.

Más tarde se verá con con Fernando Álvarez, especialista en macroeconomía, con eje en precios de activos, economía laboral y economía monetaria. Álvarez se desempeña en la Universidad de Minnesota. Es Saieh Family y, Professor en el Kenneth C. Griffin Department of Economics, University of Chicago,

En Balcarce 50 aseguran que“hay mucho para celebrar” entre los “logros del primer año de gestión”, en el que no solo mencionan que lograron evitar la hiperinflación, sino también que pudieron domar la variable inflacionaria con una baja significativa a lo largo del año y que luego de meses difíciles se comienzan a ver síntomas de reactivación.

