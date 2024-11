"Milei nos toma de tarados, pero su estrategia le va a salir cara porque subestima al peronismo"

"Él (por Milei) no quiere ni tiene interés en que salga Ficha Limpia ahora porque quiere a Cristina Kirchner de candidata el año que viene, por eso tienen un arreglo", argumentó.

Y en esa misma línea, describió por qué considera que el presidente Milei se equivoca en su estrategia, debido a que el peronismo, que más que un partido político ya es algo cultural en la Argentina, le lleva a LLA una vida de ventaja, y a pesar de las internas siempre terminan alineándose con el objetivo de volver, conseguir o mantener el poder.

"Es una mala estrategia la del Gobierno. Es decir, una estrategia de corto plazo que le va a salir muy mal al Gobierno porque Cristina va a unificar a todo a todo el peronismo", advirtió.

Y siguió: "Si bien es cierto y creo que hoy el peronismo está muy dividido, en un tiempo todos van a ir detrás de Cristina, o sea, se van a encolumnar todos porque saben que Cristina tiene votos. Entonces, si bien existiera una mínima posibilidad de que el peronismo juegue separado y se le pueda ganar, se termina completamente si Cristina es la candidata; ahí vas a tener a todo el peronismo unido y va a ser muy difícil ganarles".

"Más que subestimar a Cristina, Milei subestima al peronismo y esa estrategia le va a salir muy mal", sentenció.

"Nos toma de tarados"

Por otro lado, la diputada nacional disparó contra el Presidente y aseguró que Milei "nos toma de tarados", y afirmó que el pacto entre los K y LLA "es evidente" debido a lo que sucedió en la Cámara baja en las últimas horas.

"Nada cierra. El oficialismo preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y estuvo todo el año tratándose el proyecto de Ficha Limpia... Se llegó a un consenso durante todo ese tiempo, y ahora resulta que el Presidente (Milei) cuando había que aprobarlo, dice que el proyecto no era el que él le quería", expresó Campagnoli.

Asimismo, la diputada de la CC lamentó: "Me parece que Milei nos toma de tarados, porque si él quería incorporar alguna modificación al proyecto, perfectamente se podía modificar ahí en el momento y en el recinto".

"Entonces que no nos tome de tarados, evidentemente él no quiere que salga el proyecto ahora porque quiere a Cristina de candidata, porque tiene un arreglo con ellos para dar de baja las PASO, par que salga el pliego de Ariel Lijo o para lo que sea... pero es evidente que él no quiere que salga ahora".

En esa misma línea, la diputada dijo no creer en supuesta predisposición del Gobierno en torno a la presentación de un nuevo y mejorado proyecto de Ficha Limpia, "porque si él (Milei) presenta un nuevo proyecto, ese proyecto tiene que ser tratado en comisión... Entonces, y ahora que terminó el año ordinario, va a llegar a tratarse con suerte el año que viene... Entonces nos toma de tarados y todos los corruptos van a poder ser candidatos el año que viene", sentenció.

Justamente, sobre ese punto dijo que el Gobierno y Guillermo Francos "se equivocan" al creer o querer instalar que el proyecto de Ficha Limpia está hecho o pensado para la proscripción de CFK.

"Cuando presentamos en 2016 y 2018 el proyecto de Ficha Limpia no estaba procesada CFK; esto no es contra ella, es contra todos los que tengan condena de segunda instancia", explicó. Y lamentó que con esta decisión de no tratar el proyecto en Diputados, "no sólo Cristina va a poder ser candidata, sino cualquier condenado como López o Boudeau".

El papel del PRO

Por último, Campagnoli fue consultada por el rol del PRO y su alianza con el Gobierno de Javier Milei, a lo que la diputada nacional, que supo compartir el mismo espacio dentro de la coalición Juntos por el Cambio, disparó:

"El PRO siempre ha sido pragmático, y lo sigue siendo hoy. Tiene pocos valores, hay algunos diputados de ellos que sí tiene, pero en general siempre fue pragmático; mientras que nosotros (la Coalición Cívica) siempre hemos insistido en defender fuertemente las ideas republicanas o institucionales".

Y agregó: "Nosotros estamos en el mismo lugar que estuvimos siempre, y eso es algo que destacan incluso todos los medios, la coherencia de la Coalición Cívica. Nuestro espacio sostiene sus banderas, distinto a otros, que a mí me llamó mucho la atención que algunos espacios como el radicalismo o el PRO, no terminan de definir como van a jugar".