El otro cambio: mujeres voluptuosas en la política

La novela colombiana "No boobs, no paradise" (Sin tetas no hay paraíso) fue un éxito mundial en 2006. Durante sus 3 meses de emisión en el país cafetero alcanzó un promedio de 35,4 puntos de audiencia en hogares. El tema es la movilidad social que proponen los narcomillonarios a partir de los implantes y las siliconas. Esa nueva estética provocó interés en la política argentina.