Federico Storani y Changui Cáceres en acto de la UCR para definir perfil socialdemócrata y opositor

image.png Gobernador Pullaro custodiado por la "vieja guardia": Changui Cáceres, Federico Storani y Juan Manuel Casella

Durísimo documento de la UCR contra Javier Milei

El centenario partido conformó una junta promotora para “ recuperar las banderas del radicalismo”.

En su declaración final expresaron: ”vamos a recuperar los principios y valores históricos del Radicalismo como forma de abordar los problemas del país, reivindicando la solidaridad como valor de convivencia social, la calidad institucional como presupuesto del desarrollo económico y el rol del Estado como garante de la distribución de la riqueza y la justicia social”.

Rechazamos la pretensión del presidente, y los factores de poder económico que lo sostienen, de reemplazar el sistema parlamentario y las competencias y atribuciones del Congreso de la Nación por la arbitrariedad del decreto presidencial y del veto. Manifestamos nuestro repudio a su ofensiva en contra de las conquistas obtenidas con años de lucha en materia de género y derechos sociales, muchos de ellos iniciativas del radicalismo.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe expresó: “negociar para gobernar no equivale a claudicar en los principios: No vendo a Santa Fe, ni a su gente, a la derecha ni a la ultraderecha”.

Contó con el espaldarazo de referentes de Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales y más de 500 intendentes de toda la Argentina.

Finalmente, el histórico dirigente santafesino Luis "Changui" Cáceres le expresó a Urgente24.com:

Maxi es militante estará donde sea necesario que esté, al margen de si hay reforma Constitucional en Santa Fe o no. Milei nos lleva a la disolución de la Argentina. Representa la casta más putrefacta del mundo financiero, ahí no se roba de a millones, sino de a billones



