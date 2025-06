Crisis: Se desploma la actividad económica y crece la asistencia social

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SomosRosarioOK/status/1930977684521181424&partner=&hide_thread=false ¡SUMATE A LA COLECTA ANUAL DE CÁRITAS!



"Sigamos organizando la esperanza"



Este fin de semana, podés sumar tu ayuda en:

Todas las iglesias y parroquias del país

O donar directamente al alias: CARITAS.SANTA.FE pic.twitter.com/GL7SifaDQf — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) June 6, 2025

"Entregamos por mes unos 20 mil bolsones de mercaderías que contienen entre 7 u 8 artículos. Si lo multiplicás por tres personas, llegarán a unas 60 mil personas asistidas. Cada Cáritas parroquial atiende a sus propios fieles y son más de 100 mil personas que se asisten por mes".

Continuando con sus observaciones, el padre Monte fue crítico sobre el incremento de la demanda en los últimos años. "Creció la cantidad de gente en situación de calle", lamentó y agregó que "Es incesante la llegada de personas que vienen a pedir ayuda, no se puede cuantificar".

"El número no ha disminuido, estamos igual que a principios de año", señaló. De manera continuada se mostró preocupado ya que "la asistencia no sólo es a las personas que no tienen empleo, sino también a abuelos y trabajadores en blanco que no les alcanza".

La actividad económica, en caída libre

A partir de las declaraciones de Monte, es importante tener en cuenta que, a partir de las observaciones de la Federación de Comercio e Industria de Rosario "la actividad económica cayó en el primer trimestre de este año e interanual con 14 meses consecutivos de retroceso en este índice", así lo detalló, Eduardo Maradona, presidente de la institución.

En diálogo con el medio local, Radio UNR, sostuvo que "El Gobierno trabajó en un plan fiscal muy duro y se olvidó de un plan productivo". Al respecto, explicó: "Había que bajar la inflación, pero sin la mejora de los recursos de la gente, ahora tenemos un mercado deprimido".

image.png Una postal que se repite a diario, hasta en el centro de la ciudad.

