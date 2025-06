Celulosa sale con un contundente plan de reestructuración

image.png Fuente: Central de deudores (BCRA)

Entre los acreedores figuran más de 15 bancos, incluyendo Rabobank, Deutsche Bank, Santander, Banco Provincia, Banco Nación, Galicia y Supervielle.

También hay fondos y entidades como Zofingen, Aurum, Deal, Adcap, Puente y Balanz.

Esquema de reestructuración

La propuesta establece la creación de un préstamo sindicado en dos monedas (pesos y dólares) y dos plazos (corto y largo), con tasas reducidas:

5% nominal anual en pesos

3% nominal anual en dólares

Los pagos de capital comenzarán recién a los 24 meses desde el “Fecha de Closing”, que está prevista para el 31 de julio de 2025. A partir de allí, las cuotas semestrales serán crecientes hasta alcanzar:

30% del capital en la última cuota del semestre 11 (tanto en pesos como en dólares para el tramo largo).

En los primeros 24 a 36 meses, según el tramo y la moneda, si la empresa no alcanza un EBITDA anual superior a US$ 40 millones, se capitalizará el 100% de los intereses bajo un esquema de PIK (Payment in Kind), postergando así cualquier flujo real de salida.

Canje de series, reaperturas y cupón mínimo

El plan incluye a los tenedores de ONs de las series 13, 17, 18, 19, 20 y 21, a quienes se les ofrece:

Canje de sus bonos por una Nueva Obligación Negociable de Consolidación en Dólares , que agrupará a varias clases en un solo instrumento.

, que agrupará a varias clases en un solo instrumento. Una redefinición completa del esquema de pagos , con vencimientos a partir de los 24 meses y pagos escalonados hasta el semestre 7 o 11.

, con vencimientos a partir de los 24 meses y pagos escalonados hasta el semestre 7 o 11. Tasa de interés de 3% nominal anual para series en dólares y 5% nominal para la serie 19 en pesos .

para series en dólares y . Un límite total de emisión para esta nueva ON: US$ 10 millones. Si se supera, el excedente será realocado automáticamente a ONs 18 Modificadas.

Los canjes compulsivos se respaldan con una cláusula de acción colectiva del 70%, que permite forzar la aplicación del plan a los minoritarios una vez alcanzado ese umbral.

El APE como última carta

Uno de los puntos más relevantes —y alarmantes para los acreedores— es la cláusula final del documento: si la propuesta no alcanza adhesión total, Celulosa Argentina ejecutará un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE). Este mecanismo le permite imponer judicialmente la reestructuración a través de una homologación en tribunales, proyectando sus efectos sobre todos los acreedores que no acepten voluntariamente.

Esto refleja la falta de margen de maniobra de la empresa, que se muestra dispuesta a forzar el proceso si no hay consenso.

Mecanismo de cash sweep

Otro aspecto clave del plan es el esquema de precancelación anticipada mediante un Fondo de Subastas, alimentado por el 50% del EBITDA que supere los US$ 40 millones. A través de subastas holandesas puras, la empresa podrá recomprar deuda con descuento, comenzando por quienes acepten la mayor quita.

El orden de aplicación del fondo prioriza:

Tramos en dólares de largo plazo y ONs 18.

Tramos en pesos de largo plazo.

Tramos de corto plazo y ONs modificadas en dólares o pesos.

Este mecanismo busca dar señales de compromiso con el repago, pero al mismo tiempo blinda la caja operativa hasta tanto la empresa no demuestre rentabilidad.

El plan no contempla nuevas garantías para ningún acreedor no garantizado. Por otro lado, se especifica que los préstamos otorgados por accionistas y empresas vinculadas por US$ 21 millones serán subordinados en su totalidad hasta que se halla repagado la totalidad de la deuda reestructurada.

El plan publicado en CNV

CNV Propuesta Reordenamiento Pasivos Financieros Celu (Junio 06 2025)-con HR..pdf

