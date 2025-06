Barrera sanitaria: La Patagonia dice haber encontrado el hielo para mantener todo como hasta ahora

Desde lo legal, por un lado, van a apelar a disposiciones de la Ley Bases, impulsada por el Presidente Javier Milei, y por otro lado a una resolución de SENASA del año pasado que estipula que, en caso de aplicarse modificaciones a sus regulaciones, se deben hacer consultas públicas internas y también internacionales. Argumentan que esos requisitos no se cumplieron y ya tienen redactado un recurso de amparo.

La situación fue analizada ayer en una reunión de representantes de las sociedades rurales, convocada por la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayén, según publicó hoy 'La Mañana de Neuquén'.

Una de las bases de la ofensiva legal es la Resolución 756/2024 del SENASA, titulada 'Programa de Reordenamiento Normativo del citado Servicio Nacional'. En esa normativa se estipula que "todos los proyectos normativos deben seguir el procedimiento de consulta pertinente", y que cada nueva resolución, una vez confeccionada con todos sus requisitos técnicos, "debe ser puesta en consulta interna a través de la Coordinación General de Comunicación Institucional, con copia a la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano de la Coordinación General de Gestión Documental, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, la que tendrá un plazo de hasta DOS (2) días hábiles para enviar una comunicación directa a todo el SENASA, indicando la apertura de dicha consulta y la temática del proyecto en cuestión".

Consulta pública

La otra fuente argumental es la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo, que, luego de la Ley Bases, incorporó el artículo 8º bis, el cual establece:

En los casos en los que la ley exija la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos, deberá realizarse un procedimiento de consulta pública

Javier Perrote, productor y abogado, además de integrante de la Sociedad Rural de Guardia Mitre es uno de los asesores legales de los ruralistas de la provincia. Está elaborando un borrador de presentación judicial para impugnar la Resolución 180/25, en el cual, entre otros puntos, detalla las diferencias de costos que existen en la producción de carne entre la Patagonia y el resto del país, y las fallas del Gobierno, como la falta de consulta pública nacional e internacional. Estas deficiencias podrían llevar, según explica, " a un juicio muy largo en el tiempo, donde se mantendría intervenida la resolución hasta que se agoten todas las instancias legales".

Para preparar su escrito, también tuvo en cuenta que una resolución —como la N.º 180— no puede contradecir una ley, ya que esta última tiene un rango normativo superior. "Las leyes nacionales dicen que hay que generar una campaña de lucha para la erradicación de la fiebre aftosa. A mí me suena que el terreno ganado —la Patagonia libre de aftosa sin vacunación— es un terreno que no hay que liberar. Estás legislando en contra de una ley nacional desde una resolución chiquita, de un organismo que, si bien no es menor, es un servicio público nacional. No podés legislar en contra de la ley nacional, y esa es nuestra interpretación. Están queriendo intervenir un mercado con una resolución de política sanitaria animal, y no cuadra”, expresó en una entrevista al portal 'Abriendo Tranqueras' de Río Colorado.

Sostuvo que "se olvidaron de hacer la consulta pública, y la consulta pública está dentro de una resolución administrativa del SENASA", y sumó, en tren de recopilar argumentos a favor de la postura de los patagónicos, que "la Ley de Bases incorporó el artículo 8º bis a la Ley de Procedimiento Administrativo, y ese artículo obliga a todos los servicios del Estado nacional a hacer consulta pública cuando emitan alguna normativa de estas características".

La estrategia parece ser tomarse las cosas con calma, ya que entienden que "si no la derogan (la flexibilización), seguiremos con los recursos legales que hagan falta, y lo tendrá que definir en última instancia la Corte. Ahora, para cuando lleguemos a la Corte, van a pasar dos años, quizás, y la resolución, durante todo ese tiempo, no va a quedar vigente".

Tiene la certeza de que "cualquier resolución que resulte objetada en la Justicia automáticamente queda suspendida hasta que se resuelva", por eso el dirigente se mostró confiado, ya que, a su entender, "tienen que retroceder, hacer lo que la ley les manda hacer, escuchar a todos los que intervenimos en la cadena de producción y hacer la consulta pública internacional a todos los socios comerciales que estén involucrados en la cadena de comercialización".

