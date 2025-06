Sigue el conflicto en el Hospital Garrahan: Paro, abrazo de familiares y "amenazas del Gobierno"

“Lo de los residentes fue tristísimo. El día de ayer estaban reunidos en el Aula Magna llorando. Me consta que es gente con una vocación y una dedicación a lo que hacen. Siempre hubo problemas, pero como ahora, nunca, nunca”.

Sin ofrecimiento

Sobre las negociaciones salariales con el Gobierno, Goeldelman informó que el miércoles, en el marco de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, las autoridades del hospital “no ofrecieron absolutamente nada” en materia de sueldos y que no hubo representación del Ministerio de Salud, empleador directo de los trabajadores. “Fue gente que no tenía capacidad de decisión sobre el presupuesto. No nos ofrecieron absolutamente nada. Nos volvimos con las manos vacías”, se quejó.

Sobre la oferta de pago de un bono, la profesional opinó: “El bono este, que no se sabe si es por única vez o se lo van a seguir dando todos los meses, sale de recursos genuinos del hospital. No es que hubo una ampliación presupuestaria. El sueldo de residentes depende de Nación”.

“Los recursos genuinos del hospital siempre se reparten entre todos los empleados, entre todos, por partes iguales. Es un bono fijo que recibimos todos, incluidos los residentes. Ahora, los recidentes van a recibir 500 de bonos y el resto del personal, 200, que era lo que veníamos recibiendo los últimos meses. Es no remunerativo. No cuenta para aguinaldo, no cuenta para aportes y obviamente el día que te jubiles, estos bonos no van a ser tenidos en cuenta en tu jubilación”, completó.

Norma Lezana, líder de la Asociación de Profesionales y Técnicos y Nutricionista del Hospital Garrahan, había anunciado ayer el inicio de un paro desde las 21:00 hasta las 07:00 del viernes en la institución pediátrica tras ratificar que "no hubo ninguna propuesta" salarial del Gobierno y que "no hay ningún tipo de conciliación obligatoria posible".

Antes de finalizar el paro, este jueves habrá una marcha a Plaza de Mayo después de la asamblea gremial. El sábado (7/7) los pacientes del hospital convocaron a una abrazo al edificio y luego se realizará una maratón de apoyo a la institución donde se le pidió a los participantes no asistir con simbología partidaria y vestir remera blanca.

