Javier Milei tira de la cuerda, el escudo protector se fisura pero $LIBRA nunca llega

"Nada más libertario que un kirchnerista"

Excelente título del posteo de Margarita Stolbizer (Encuentro Federal / PBA) en @Stolbizer:

"Otra sesión en el Congreso que termina con insultos, chicanas y la cada vez más obvia trampa que busca obligarnos a elegir entre dos extremos que, aunque parezcan opuestos, se comportan igual.

La Argentina no puede seguir atrapada en esta lógica pendular de gritos, odio y destrucción del que piensa distinto. Tenemos que salir de esa encerrona, ofrecer una alternativa seria, honesta y respetuosa. Una política que vuelva a hablar de educación, trabajo, desarrollo, innovación y un Estado que funcione para la gente.

Y quiero ser clara: no todo es lo mismo. No se puede confundir a quien fue condenada por corrupción con quienes, sin antecedentes penales, fueron detenidos por un hecho cuestionable pero menor, salvo que existan elementos que desconocemos. Una cosa es la justicia, con sus tiempos, pruebas y fallos. Otra, muy distinta, es el uso del poder para disciplinar o intimidar.

Volver a jerarquizar la política también es esto: defender principios, distinguir con firmeza, no ceder al oportunismo ni al miedo."

Coincide Marcela Pagano (La Libertad Avanza / PBA):

"Hoy quedó en evidencia el pacto entre el kirchnerismo y @MenemMartin. Una fantochada impostada para hacer caer la sesión y que los diputados sean ñoquis que no debatan ni en comisiones ni en el recinto.Eso es casta! Rara posición también la de la CC. Y el republicanismo a donde está?"

Reforzó la periodista Déborah de Urieta, acreditada en el Congreso, desde @ddeurieta:

"¿Vieron que la política es teatro? Bueno, algo de eso hubo hoy en el cierre intempestivo de la sesión. Los extremos (UP y LLA) apostaron a pudrirla casi toda la sesión. La comisión $LIBRA les vino como anillo al dedo a ambos.

En UP había enojo con Democracia para Siempre. ¿Por qué? Porque no incluyeron ninguno de sus proyectos en el temario y, a último momento, para sumar al llaryorismo metieron RETENCIONES. Todo esto pese a que UP aportó más de 90 diputados.

Por eso, UP no se gastó en sostener en pie la sesión una vez conseguidos los dos temas que le importaban: #Garrahan y Universidades.

Con la sesión caída, evitaron quedar "pegados" a LLA en el rechazo a la baja de retenciones. LLA zafó de la Comisión LIBRA (de nuevo) y de que se modificara la ley que regula los DNU.

¿Consejo de amiga? Si fuera Democracia para Siempre, no agredería a UP. Guste o no, son socios. Y no quieren ser llevados de las narices. Fin."

También Marcela Campagnoli -de CC ARI- desde @M_Campagnoli:

Serán socios LLA y UxP porque se levantó la sesión por insultos entre ambos cuando se iba tratar retenciones entre otros temas.

Pablo Juliano (Democracia para Siempre / PBA) en @PabloJulianoLP:

Intentamos por todos los medios que el Congreso trabajara sobre la agenda planteada, pero una vez más el pacto entre los libertarios y los kirchneristas y el acting de su falsa pelea nos dejó sin quorum. Vamos a seguir insistiendo en bajar las retenciones, en modificar la ley de DNUs, en la ley de salud mental, huso horario. Lamentablemente al kirchnerismo le importa más cuidar a CFK qué defender al pueblo que estudia, trabaja y produce todos los días.

Contra él se enojó Germán Martínez, el jefe del bloque K (UxP / Santa Fe), desde @gerpmartinez:

"Sería bueno que tengas el decoro de no mentir. Convocaste a una sesión que no coordinaste con nadie. Ibas camino al papelón. Te salvamos nosotros, dando quórum, por nuestro compromiso con las universidades y el Garrahan. PD. Nunca hablé en el recinto o en redes en contra de tu bloque. No nos faltes el respeto."

No satisface la respuesta del peronismo.