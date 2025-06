El pedido de Pablo Echarri a los actores tras ganar el Martín Fierro de Teatro

El feroz cruce de Pablo Echarri y un periodista de A24

Hace algunos días Pablo Echarri formó parte de la manifestación en apoyo de Cristina Kirchner, el conductor Ignacio Ortelli lo cruzó con dureza y el actor no tardó en contestarle a través de las plataformas digitales.

"Estoy cansado de escuchar a este chanta. Este es el mismo chanta que cuando apareció la gente en la rosadita había gente solamente contando dinero, que no le parecía grave. Este hombre que hace mucho no le conozco un éxito, realmente, se piensa que es una referencia y la verdad que no. La verdad que no tiene legitimidad tampoco, no lo vota nadie, no lo elige nadie, ya no lo elige nadie en las películas", expresó visiblemente molesto el periodista.

Un usuario de las redes sociales fue quien en primera instancia compartió el momento televisivo indicando el cobarde comportamiento del conductor al insultar al artista cuando no podía defenderse de sus dichos agraviantes. Al respecto, el marido de Nancy Dupláa arremetió reflexivamente: "Si los éxitos alcanzados en el oficio fuesen la variable que dan legitimidad en la vida para hablar y expresar una idea, vos vivirías muteado".

Después de la repercusión generada, el comunicador fue por más y le preguntó irónicamente si luego de 13 años sigue creyendo que "era sólo gente contando plata". A lo que el actor respondió filoso: "Creo que ahora la plata la contás vos, meta sobre y sobre".

