Pablo Echarri cruzó tajante a un periodista de A24 tras criticar su defensa a Cristina Kirchner

"Estoy cansado de escuchar a este chanta. Este es el mismo chanta que cuando apareció la gente en la rosadita había gente solamente contando dinero, que no le parecía grave. Este hombre que hace mucho no le conozco un éxito, realmente, se piensa que es una referencia y la verdad que no. La verdad que no tiene legitimidad tampoco, no lo vota nadie, no lo elige nadie, ya no lo elige nadie en las películas", expresó visiblemente molesto el periodista.