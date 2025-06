Disney planea Piratas del Caribe 6: ¿Se viene la vuelta de la tripulación original?

Lo que no confirmó es quiénes vuelven, pero aseguró que no será un elenco completamente nuevo: "Habrá algunos viejos conocidos, pero no puedo decir quiénes. Tendrán que adivinar". Esto quiere decir que aunque el nuevo filme no se base directamente en el final de la quinta peli (La venganza de Salazar), la historia va a seguir en el mismo mundo pirata. Por eso, además de Will, Elizabeth y Jack, podrían aparecer personajes como Barbossa, Gibbs o hasta el hijo de Will y Elizabeth, que se mostró en el filme anterior.

image.png Bruckheimer confirmó dos guiones: uno con Depp y otro reboot. Aunque no está claro quién vuelve, habrá personajes conocidos para mantener el universo pirata vivo y atraer a los fans.

La saga está en un momento complicado: la quinta parte fue la menos taquillera y peor criticada. Para levantar la vara, necesitan una historia que enganche y, sin dudas, la vuelta de los protagonistas de siempre ayudaría un montón. Pero si no pueden traerlos a todos, quizá tengan que apostar a nuevos personajes y una trama fresca para no quedarse estancados.

Así las cosas, parece que Piratas del Caribe 6 va a ser un juego de expectativas y sorpresas, y el público tiene que esperar para ver qué barco zarpa primero.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

River no es Boca: la peor asistencia en el Mundial de Clubes incomodó a la FIFA

Toyota: Tras el parate de 17 días, anticipan nueva ola de despidos (y de mayor cantidad)

"Se logró controlar precios, tener superávit fiscal y reservas (con deuda) pero falta la pata de la inversión"

Televisión eal de Irán: "Esta noche (17/6) ocurrirá una gran sorpresa que el mundo recordará durante siglos"

La aerolínea low cost elegida como la mejor de Sudamérica