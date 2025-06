"El pueblo empieza camino de recuperación de la auto estima y pone límites a abusos de poder contra Cristina"

"En este gobierno, la ministra de seguridad quiere instalar el miedo, pero el pueblo va perdiendo el miedo. Todo fue muy desmesurado, pero les salió mal, no hubo problemas. Construimos una movilización desde el PJ, movimientos sociales y partidos de izquierda porque es el sistema democrático el que está dañado con la decisión de la Corte Suprema".

Con respecto a su posible candidatura en las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, sostuvo:

Si el rol en la coyuntura me obliga a un protagonismo y exposición al que no estoy acostumbrado, veremos qué ocurre. Si el rol en la coyuntura me obliga a un protagonismo y exposición al que no estoy acostumbrado, veremos qué ocurre.

Luego, se refirió al presidente del PRO:

A Mauricio Macri no lo vota nadie. Perdió en Boca Juniors, salió tercero en la ciudad de Buenos Aires, Por otro lado, está el poder económico y los grandes medios de comunicación que nos combaten. El tercer elemento son los tres ministros de la Corte Suprema que son horribles. Hoy, todos ellos quedaron al desnudo. A Mauricio Macri no lo vota nadie. Perdió en Boca Juniors, salió tercero en la ciudad de Buenos Aires, Por otro lado, está el poder económico y los grandes medios de comunicación que nos combaten. El tercer elemento son los tres ministros de la Corte Suprema que son horribles. Hoy, todos ellos quedaron al desnudo.

La realidad económica de Argentina

"El ministro Luis Caputo y Federico Sturzenegger son bucaneros pero nadie los afecta a nivel judicial, existe una doble vara que es evidente. Toda la economía de Javier Milei funciona en base a endeudamiento y esos modelos no terminan bien, como dijo Cristina".

"Nèstor Kirchner tuvo que devolver, con una quita de más del 60%, la deuda que dejaron la Alianza y Fernando De la Rúa. Esa fue la historia del país. El pago de los bodenes, y de la deuda al Fondo Monetario. Peor que repetir un error es arrastrarlo y vamos camino a convertir a la patria en un casino".

Finalmente, cerró con un cuestionamiento al capital concentrado:

"El país se está yendo al carajo pero el Grupo Clarín no para de comprar compañías telefónicas. No es común que al país le vaya mal pero a ellos, que son un pulpo, van adquiriendo todo lo que existe en el mercado de la comunicación. Son avasallantes, lobistas consumados y extorsionadores. Si no lo logran las cosas por las buenas, encuentran fiscales o jueces que les responden y te meten preso".