Irán se queda sin internet: El apagón digital que paraliza al país en plena guerra

La cadena de noticias IRIB denunció que Israel lanzó una "guerra cibernética masiva" contra Irán, lo que llevó a las autoridades iraníes a implementar restricciones severas sobre el acceso a internet nacional. Sin embargo, Belson aclaró que resulta incierto determinar las causas exactas detrás del colapso digital.

Amir Rashidi, director de derechos digitales del Grupo Miaan, confirmó que aplicaciones occidentales como WhatsApp e Instagram fueron bloqueadas. Además, las tiendas de aplicaciones Google Play Store y App Store de Apple quedaron inaccesibles para los usuarios iraníes.

No obstante, la Red Nacional de Información de Irán permaneció operativa, proporcionando acceso limitado a sitios web aprobados gubernamentalmente. Ante esta situación, algunos ciudadanos solicitaron la intervención de Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, como alternativa para mantener las comunicaciones digitales.

Irán vs Israel: El Estrecho de Ormuz puede explotar la economía mundial

El enfrentamiento entre Israel e Irán dejó de ser un conflicto regional para convertirse en una amenaza. El diputado iraní Esmail Kosari, integrante de la Comisión de Seguridad del Parlamento, confirmó a través del canal IRINN y por The Times of Israel que el gobierno evalúa cerrar el Estrecho de Ormuz. No es una amenaza vacía: es el botón rojo que puede paralizar la economía internacional.

La sola mención de esta posibilidad desató el pánico en los mercados energéticos. El barril de Brent se catapultó 7,02% hasta tocar los 74,23 dólares, mientras que el West Texas escaló 7,26% alcanzando los 72,98 dólares. Durante las sesiones más volátiles, los precios rozaron picos del 13%, evidenciando el nerviosismo de los inversores ante la posibilidad de que Irán ejecute su amenaza.

image.png El estrecho de Ormuz es un estrecho angosto entre el golfo de Omán, localizado al sudeste, y el golfo Pérsico, al sudoeste. En la costa norte se localiza Irán y en la costa sur el exclave omaní de Musandam

Este paso marítimo de 160 kilómetros no es cualquier ruta comercial: es la yugular energética del planeta. Conecta el Golfo Pérsico con el de Omán y baña las costas de Irán al norte, Emiratos Árabes Unidos y Omán al sur. Con apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, este estrecho canaliza más de 20 millones de barriles diarios.

Las cifras son demoledoras: por el Estrecho de Ormuz transita un tercio del petróleo que se mueve por mar a nivel global, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Esto lo convierte en uno de los seis puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo, junto al Canal de Suez y el de Panamá.

