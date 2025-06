CFK entre las bombas en Plaza de Mayo,Tel Aviv y Teherán

Para Urgente24 es un error creer que la gente que participó de la Marcha por CFK asistió exclusivamente por CFK. Muchos participaron porque están enojados o con Javier Milei o con la economía de Luis Caputo o con la Argentina. Si las estadísticas suman más o si es menos, no les importa porque todos sospechan que Marco Lavagna está llevando al límite al INdEC (aún cuando no sea así, ¿quién lo sabe?). Pero lo importante no son las estadísticas, que se maquillan en cualquier lugar, siempre. Lo esencial es que las expectativas de muchos no son satisfechas. Luego, los periodistas centralizan todo en CFK porque es más fácil o porque tienen algún interés al respecto. En cuanto al Gobierno, si no pudo evitar que se le cayera CFK como candidata (para polarizar) ni pudo evitar la marcha, sólo le queda circunscribir todo a CFK y que no se expanda a la economía. Ahora, si CFK era el riesgo que levantaba el riesgo país, ¿por qué la prisión + inhabilitación no se refleja en el indicador tan importante para establecer el costo de emitir deuda pública? Interrogantes. En tanto, también suceden acontecimientos bélicos muy importantes. vayamos a la columna de Santiago Dumont: