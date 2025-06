Dato: El peronismo ganó la calle y es mucho más que CFK o La Cámpora

Importante recordarlo para ubicar "todo en su medida y armoniosamente", diría Juan Perón, el inventor del fenómeno y no muy recordado por CFK, explicando que lo había aprendido leyendo la biografía de Pericles.

El 'Gordo Dan' no lo entiende y se burla pero ¿Quién recordará al 'Gordo Dan' en un tiempo si no consigue que Karina Milei lo haga candidato?

El peronismo no es imbatible: perdió las elecciones de 1983 / 1985 / 1997 / 1999 / 2001 / 2009 / 2013 / 2015 / 2017 / 2021 y 2023.

Ganó las de 1987 / 1989 / 1991 / 1993 / 1995 / 2003 / 2005 / 2007 / 2011 / 2019.

11 a 10 está abajo. En 2025 puede empatar el score. O puede agrandarse la diferencia en contra.

Embed Hubo gente que nació y murió esperando que desaparezca el peronismo de ésta tierra. Para eso nos tiraron 14 toneladas de bombas, 2 golpes de estado, nos torturaron, desaparecieron compañeros. No pudieron, nunca podrán, van a ver peronismo hasta que se mueran... pic.twitter.com/9UjEtZ9tlA — Nico.Sc (@Nicoo__sc) June 18, 2025

La Cámpora

La Cámpora promovió la Marcha por CFK, un acto político de reivindicación de quien consideran víctima del 'lawfare', mientras que para el Poder Judicial es la convicta socia o jefa de Lázaro Báez, muy alejada del general de división de la Fuerza Aérea de USA, Charles Dunlap Jr., inventor del concepto 'lawfare'. En el peronismo, ya sea oficialismo u oposición, nadie le niega una movilización a otro peronista que se encuentre en condición de 'proscripto'.

Sin embargo, de ahí a creer que todos los participantes clamaban por CFK es un error conceptual, además de que eso le hace daño al peronismo.

El personalismo es un problema. Juan Perón, quien había jurado que la organizacián vence al tiempo, terminó sus días sin sucesor bendecido y su herencia fue el aquelarre de José López Rega, María Estela Martínez, Mario Eduardo Firmenich y otros. Podría contarlo con lujo de detalles Juan Manuel Abal Medina (padre), pero acaba de morise.

La Cámpora pretende encerrar al peronismo en CFK, que es lo único que tienen. Egoísmo y pequeñez que ha lastimado a todos, comenzando por la propia CFK, quien no logró, por ejemplo, que hoy (18/06), la CGT (Confederación General del Trabajo, el brazo sindical del peronismo) se movilizara por ella.

Cuidado con la gestión de las diferencias. Dirigente es cualquiera, estadista es otro nivel. Hace mucho que la Argentina no le reconoce la condición de estadista a alguno de sus dirigentes.

Embed Querían proscribir al peronismo y terminaron logrando esto, les salió como el reverendo ojete JAJAJJAJA pic.twitter.com/OyqHGQJJph — TUGO News (@TugoNews) June 18, 2025

CFK

El dato relevante es que hay mucha gente a la que le está yendo mal. Y la movilización permitió actualizar el reclamo. Hay enojo, frustración, desamparo y miseria en una gran cantidad de argentinos. El motivo por el que muchos fueron a la marcha no fue CFK, o no fue solamente CFK, sino que necesitaban expresarse. Ellos creen que Javier Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Santiago Bausili y otros les han devaluado la calidad de vida. Que la depresión del consumo es insoportable y que la alquimia aritmética de los economistas no les permite zafar de sus necesidades. Su cotidianeidad está herida y la promesa de la recuperación en V no se ha cumplido.

¿Podrá CFK trascender a La Cámpora y convertirse en vocera de todo el peronismo o seguirá encajonada donde Máximo la encerró? Es el tema que debería considerar, ahora que tiene más tiempo, recluida en su prisión domiciliaria.

Embed Van a ver Peronismo hasta el último día de sus vidas, aún sin entender por qué. pic.twitter.com/cBkXW5nFAZ — Cristina Fernández de Kirchner (@JoacoCGE22) June 18, 2025

El peronismo en la calle le provoca envidia a Javier Milei y su socia Karina Milei: nunca podrán 'empardarlo' y ni siquiera entenderlo. El peronismo es parte de la cultura popular argentina, es un movimiento sociocultural que trasciende lo partidario y que cuestiona y rechaza muchos de los conceptos centrales de La Libertad Avanza (que es una forma de neoliberalismo, nada que ver con los libertarios de los que sólo usó el nombre, tal como Perón hizo con el Partido Laborista de Cipriano Reyes en su 1ra. elección).

¿Se animará el peronismo a reivindicar sus banderas o permanecerá acomplejado por sus fracasos expresado en las inflaciones de CFK y Alberto Fernández?

¿Y qué hace ahora el peronismo con su exitosa, sorprendente y mística movilización?

Los autoconvocados del campo y la Mesa de Enlace alguna vez (2008) tuvieron un apoteosis similar y la terminaron rifando porque no sabían cómo continuarla.

¿La movilización fue para reivindicar a CFK o para demostrar que hay oposición a Javier Milei?

Si CFK la aprovecha para victimizarse, se quedará en el victimismo egoísta, pequeño, camporista.

Creer que porque hubo una movilización ahora podrá definir las listas de candidatos, sería otro error. Limitaría el impacto de lo que sucedió. Definir el próximo paso es decisivo para el año electoral y lo que vendrá después. Pero que quede constancia: cuando se lo propone, el peronismo recupera la calle.

---------------------------

Más contenido de Urgente24

CFK presa llenó Plaza de Mayo y Milei dice que no lo "asusta"

El kirchnerismo denunciará a Patricia Bullrich por controlar a los militantes K: Qué argumentan

CFK presa, pero Milei fracasa con el "Riesgo Kuka" y ahora salta al "Riesgo Mandril"

CFK: "El modelo de Milei se cae porque es insostenible y por eso estoy presa"