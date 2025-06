CFK: "No me dejan competir porque saben que pierden"

"¿Cómo se sostiene un modelo económico en el que la gente tiene que tarjetear la comida todos los días y después no puede pagar la tarjeta? Y encima en medio de esto, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas (...) Más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo se cae y por eso estoy presa".

"Pero hay algo que deben entender, pueden encerrarme a mí pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos"

"Yo había preguntado por qué no me dejaban competir. Y la respuesta es esta: yo aquí presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón, menos mal que no tengo plantes porque no las podría regar. Gente ridícula si las hay. Y no me dejan competir porque saben que pierden".

"Por eso en esta etapa es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene este país, un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos... Y esto está sostenido por un andamiaje judicial, que al mismo tiempo que mantiene vigente adefecios como el decreto 70 que directamente modificó la Constitución, me mete presa a mí. Simple y sencillo, eh. Poder económico y partido judicial, y el resto que se joda".

Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas que la construimos: sin violencia pero con coraje, sin miedo pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando. Lo vamos a hacer con mucho amor por la Patria, como siempre".

"El pueblo argentino ya demostró mil veces que sabe ponerse de pie y resistir, luchar, y que si lo expulsan también sabe volver. Volvió con Perón, con Néstor. No sé qué me depara el futuro inmediato, pero sí se algo, ya he pasado por casi todo en esta vida, he vivido una dictadura, múltiples intentos de saquear al país, viví el ejemplo y enorme sacrificio de Néstor y todo lo que nos costó construir aquella ganada, viví también un intento de asesinato, y he soportado este proceso judicial infame que llegó a su fin con la misma corrupción judicial con la que empezó".

"Vamos a volver, y vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes han estado siempre junto a mí".

" Porque tenemos algo que ellos jamás van a tener ni van a poder comprar, tenemos pueblo, memoria, historia y patria. Vamos a volver, como lo hemos hecho una y mil veces. Los pueblos finalmente siempre vuelven", finalizó el mensaje de CFK.

CFK: "Tenemos que darnos maña para estar cerca"

Luego de pasados unos minutos de finalizado el mensaje grabado, Cristina Kirchner se comunicó en vivo con la Plaza: "Hola ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí en Plaza de Mayo? Soy yo, Cristina, estoy en San José 1111, ¿se escucha?", comenzó.

"Tenemos que darnos maña para poder comunicarnos y estar cerca, vamos con la tecnología por ahora", agregó.

"Un abrazo muy grande a esa plaza maravillosa, desbordada, están todos juntos y quiero agradecerles tanto afecto y tanto cariño", siguió CFK.

"Los quiero mucho, mucho, fuerza compatriotas, fuerza argentinos", se despidió entre aplausos y gritos de la gente.

-------

Otras noticias en Urgente24:

Toyota: Tras el parate de 17 días, anticipan nueva ola de despidos (y de mayor cantidad)

La aerolínea low cost elegida como la mejor de Sudamérica

"Se logró controlar precios, tener superávit fiscal y reservas (con deuda) pero falta la pata de la inversión"

CFK presa, pero Milei fracasa con el "Riesgo Kuka" y ahora salta al "Riesgo Mandril"

Cortocircuito en la Rosada por el 'protocolo antipiquetes': Adorni vs. Bullrich