Presa y vía Twitter, CFK le hace una pregunta a la Justicia: ¿Puedo salir o no al balcón de mi casa?

Los fundamentos del abogado de CFK

La solicitud judicial se apoya en el artículo 126 del Código Procesal Penal de la Nación y en los derechos constitucionales que amparan a las personas condenadas. El escrito enfatiza que las ambigüedades actuales podrían poner a su defendida en una situación de riesgo legal sin saber con certeza qué está permitido y qué no.

El eje del planteo es la falta de precisión sobre si la ex presidenta puede o no permanecer en el balcón de su vivienda. Para la defensa, esta duda no es menor: si Cristina Kirchner se muestra en ese espacio durante su detención domiciliaria, ¿se estaría violando la medida judicial?

Los abogados explicaron que la incertidumbre en torno a la interpretación del fallo generó una ola de versiones mediáticas y controversia pública. Para evitar cualquier tipo de interpretación errónea que pudiera derivar en sanciones, pidieron que el tribunal se pronuncie “con la mayor celeridad posible” y deje por escrito los límites exactos de la medida.

Además, recordaron que desde que dejó el poder en 2015, Cristina Fernández ha respetado todas las exigencias impuestas en los distintos procesos judiciales en su contra, conducta que —sostienen— también mantendrá durante esta etapa de cumplimiento de condena.

Marcha por "Cristina libre" (y ella en pantalla)

El pedido se produce en un contexto político convulsionado. Mientras distintas agrupaciones peronistas convocan a manifestarse en rechazo a la sentencia, se especula con una posible aparición de la ex presidenta a través de una transmisión desde su casa. Para sus seguidores, la posibilidad de verla en pantalla, aunque sea desde el balcón, cobra un peso simbólico importante.

En su presentación, la defensa también dejó asentada la reserva del caso federal —como paso previo a una eventual presentación ante la Corte Suprema— y no descartó recurrir a organismos internacionales si se considera vulnerado algún derecho fundamental.

Ahora, será el Tribunal el que deberá decidir si Fernández de Kirchner puede asomarse o no al balcón de su domicilio sin infringir la normativa vigente, en un caso que combina lo jurídico, lo político y lo simbólico en partes iguales.

