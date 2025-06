Marcha por CFK: Protocolo vs. Habeas Corpus preventivo (La Grieta es un camino de ida)

Live Blog Post

Netanyahu logró lo que Xi Jinping no pudo: División total en MAGA

Meg Kinnard y Thomas Beaumont para Associated Press (AP):

"Se ha abierto un cisma entre los partidarios más devotos de MAGA (Make America Great Again), el movimiento del presidente Donald Trump vs. los conservadores de seguridad nacional sobre el conflicto entre Israel e Irán, mientras algunos defensores de larga data del mantra "America First" del Presidente lo critican por considerar un mayor papel de USA en la región.

La representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene,

el comentarista Tucker Carlson y

el activista conservador Charlie Kirk, con legiones de sus propios seguidores devotos,

están recordando al público las promesas de Trump en 2024 de resistir la participación militar en el extranjero después de una semana de ataques y contraataques mortales entre Israel e Irán, y de un debate sobre la participación de USA.

En redes sociales y en sus populares emisoras, las preguntas sobre la postura de Trump, provenientes de estas voces clave que lo validan, están exponiendo una grieta en su vanguardia. También advierten que el cisma podría frenar el progreso en otras prioridades.

“Ningún tema divide actualmente a la derecha tanto como la política exterior”, escribió Kirk en X, añadiendo que estaba “muy preocupado” de que una división masiva dentro del MAGA pudiera “perturbar nuestro impulso y nuestra presidencia increíblemente exitosa”.

La semana pasada, el Departamento de Estado y el ejército estadounidense ordenaron una evacuación voluntaria de personal no esencial y sus seres queridos de algunos puestos diplomáticos estadounidenses en Oriente Medio. (…)

Otros firmes partidarios de Trump, como el senador (N. de la R.: un histórico pro israelí) Lindsey Graham, Carolina del Sur / Republicano, argumentan que este es el momento de que Trump aseste un golpe decisivo contra Irán. Graham insta a Trump a apostar a fondo por Israel y destruir el programa nuclear iraní.

"Si eso significa proporcionar bombas, proporcionen bombas", dijo el domingo 15/06 en el programa "Face the Nation" de la CBS. "Si eso significa volar con Israel, volar con Israel".

Si USA se involucra en una guerra en Medio Oriente, Trump comenzaría a desmantelar su propia base política, basada en poner fin a los enredos extranjeros, frenar la inmigración ilegal y reducir el déficit comercial, dijo el lunes 16/06 el ex asesor de Trump, Steve Bannon.

"No solo destruirá la coalición", dijo Bannon en el programa de Tucker Carlson. "También frustrará lo que estamos haciendo con lo más importante, que es la deportación" de inmigrantes que se encuentran sin autorización en Estados Unidos. (...)".