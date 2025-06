Fuerte advertencia por los precios de la carne: Anticipan que se dispararán

Consumo carne

Piden incentivos

El impacto de la sequía, sumado a la falta de incentivos claros para los productores, generó un escenario delicado. En el encuentro, los dirigentes insistieron en que la industria trabaja con alta ociosidad, en parte por la escasez de hacienda terminada, lo que restringe tanto la producción local como la capacidad exportadora

"Hay que dar incentivos concretos y reales al productor. No nos olvidemos que llevar un animal a la feria lleva dos años o dos años y medio. Después de todo ese esfuerzo y sacrificio que hace el productor, en otras oportunidades tuvo mercados cerrados o no era rentable. No se le ha dado al productor un marco de previsibilidad ni reglas claras para que aumente su producción y sus animales tengan más kilos", acotó Bendayán.

Finalmente, el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa, sostuvo que "el productor ganadero viene muy golpeado, muy machucado y lo han tenido en penitencia durante muchos años".

"Se necesita creer para iniciar un proceso a largo plazo. Se necesita creer para llevar los procesos más eficientes", enfatizó el extitular de Confederaciones Rurales Argentinas.

Y remató: "Toda la industria cárnica está en un proceso complicado, esperando desregulaciones y medidas importantes, sobre todo el tema de Ganancias por tenencia -para aliviar el peso impositivo- y el de IVA inversiones, que afectan mucho".

