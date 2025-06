Adrián Suar con romance confirmado: ¿Quién es la mujer que lo enamoró?

Rocío blanquea, Suar patea al córner

La que sí se animó a blanquear un poco más fue Rocío Robles, que le habló por WhatsApp a Yanina Latorre y largó todo. “Nos conocimos así, no tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él”, arrancó con tono medio cansado del tema. Y agregó: "Esta situación me estresa bastante. No hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera, a mí no me modifica nada".

Pero después aflojó un poco el tono: "Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo". Cuando Yanina fue más al hueso y le preguntó si estaban de novios o si estaba enganchada, Rocío fue clara pero con cautela: "De novios no, estamos saliendo. No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo". Clarito: lo quiere, pero no quiere apurarse.

image.png Suar esquiva las preguntas y evita hablar de novios, mientras ella reconoce que lo quiere y que la relación va despacito pero segura.

En cambio, Suar fue más esquivo frente a los micrófonos. En la avant premiere de Rocky, los movileros fueron directo al hueso: "¿Estás de novio con Rocío?". Y él con elegancia dijo: "Nos conocemos, es divina, gran persona, la quiero mucho... pero no estoy de novio. El día que lo esté, lo voy a decir".

Embed ADRIÁN SUAR HABLÓ CON LAM: ¿ESTÁ DE NOVIO CON ROCÍO ROBLES?



"El día que tenga novia, lo voy a decir"

"Ya hablé con Viviana. Va a haber cambios en el canal"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/MN0FgspjFs — América TV (@AmericaTV) June 18, 2025

Yanina, fiel a su estilo filoso, le tiró palito en LAM: "Qué poco caballero. Ella no lo niega, él sí. Eso molesta". Según la angelita, Robles ya está lista para oficializar, pero Suar prefiere seguir con el "nos conocemos".

Dato extra: hace unos años, Rocío también fue vinculada (aunque lo desmintieron después) con el futbolista Alexis Mac Allister en el cumple de De Paul. O sea, la modelo ya tuvo sus vueltas por el mundo del espectáculo y el deporte. Pero ahora, todos los cañones apuntan a Suar, y parece que el amor está más cerca de consolidarse que de pasar desapercibido. ¿Será este el romance más inesperado del año?

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Toyota: Tras el parate de 17 días, anticipan nueva ola de despidos (y de mayor cantidad)

"Se logró controlar precios, tener superávit fiscal y reservas (con deuda) pero falta la pata de la inversión"

River no es Boca: la peor asistencia en el Mundial de Clubes incomodó a la FIFA

Televisión eal de Irán: "Esta noche (17/6) ocurrirá una gran sorpresa que el mundo recordará durante siglos"

Franco Colapinto recibió la noticia menos pensada desde Alpine: “No es bueno”