Viviana Canosa enfrentó rumores de levantamiento en El Trece: "Yo no soy la que decide"

"Tengo el mejor equipo, estoy feliz con la gente del canal. Lo que me quejé en su momento fue que quería hacer un programa más picante, pero no se puede...", siguió.

A su vez, la conductora aseguró que está contenta con el ciclo, pero no negó la posibilidad de quedarse afuera del canal del Grupo Clarín:

Lo pasamos muy bien. Sí es cierto que no está bueno laburar con la tensión de no saber qué va a pasar, no es sano para nadie Lo pasamos muy bien. Sí es cierto que no está bueno laburar con la tensión de no saber qué va a pasar, no es sano para nadie

Por otro lado, la conductora confirmó que no encabezará el programa en sus próximas emisiones y María Belén Ludueña será su reemplazante.

Dicen que "no hay que morder la mano de quien te da de comer", pero Viviana Canosa parece haber decidido no solo morderla, sino desgarrarla completamente. La conductora eligió su flamante debut en Carnaval Stream para destrozar públicamente a El Trece, el mismo canal que actualmente le paga el sueldo con Viviana en Vivo.

"Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, (Adrián) Suar y (Pablo) Codevilla me querían echar a la mierda", disparó sin anestesia. Al mismo tiempo que agregó: "Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme", continuó con crudeza.

Pero el golpe más letal llegó con su análisis de la situación actual. "No me pueden decir que la guillotina no funciona y que hay libertad de expresión porque no la hay", declaró.

Frente a las cámaras, también dejó una frase que retumbó como un disparo: "Libertad de expresión, nada. ¿Sabés lo que es que te llamen y te digan: 'No podés hablar', después de debutar el primer día?".

Cuando Fabián Doman le preguntó si todavía sentía miedo de ser despedida, su respuesta fue devastadora: "No porque tengo este lugar (el stream) y espero que me respeten en el canal. Alguien me salvó el c... y no sé quién, porque yo me iba". Esta confesión final reveló que existe una figura misteriosa que intervino para mantenerla al aire.

