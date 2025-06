Cuántas fechas de suspensión le dieron a Nicolás Figal y a Ander Herrera

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/1935405363735466324&partner=&hide_thread=false ¡UNA LOCURA!

La FIFA le dio 4 fechas de suspensión a Nicolás Figal y Ander Herrera. El marcador central hizo el descargo para que le reduzcan la sanción. pic.twitter.com/Imq177F3Kl — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) June 18, 2025

La expulsión de Figal se produjo a menos de dos minutos del cierre del partido, cuando el ex Independiente cometió una entrada desmedida sobre Florentino Luís, producto de la frustración por el empate de Nicolás Otamendi a los 39’ del complemento, luego de que Boca hubiera conseguido una ventaja de 2-0.

Este martes (17/6), el zaguero central ofreció sus disculpas al pueblo boquense, a través de su cuenta de Instagram:

Aunque todavía me dura la bronca por el resultado de ayer, no quería dejar de pedirle disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión Aunque todavía me dura la bronca por el resultado de ayer, no quería dejar de pedirle disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión

Figal salió a pedir disculpas en Instagram, que opinan? pic.twitter.com/uMVx1QLQ0D — El tio bostero (@ElTioBostero) June 18, 2025

Poco análisis le cabe al ex PSG, Athletic Bilbao y Manchester United. El mediocampista jugó apenas 20 minutos ante Benfica y tuvo que ser reemplazado por Tomás Belmonte, quien redondeó, tal vez, su mejor jornada desde que llegó a Boca.

Es la cuarta lesión para Herrera en apenas cinco meses. Repasamos las anteriores:

Desgarro de grado II en isquiotibial derecho el 23 de enero ante Argentinos Juniors en La Bombonera.

Sobrecarga muscular sufrida el 8 de marzo ante Central Córdoba.

Lesión muscular el 31 de marzo ante Newell's Old Boys de Rosario, luego de haber entrado hacía apenas cinco minutos desde el banco de suplentes.

Y ahora, Ander suma una nueva dolencia muscular que lo margina del partido del próximo viernes 20 de junio ante Bayern Munich y, probablemente, de lo que resta del torneo.