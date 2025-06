En Boca se cansaron de Ander Herrera y de Carlos Palacios

image.png Lo ganaba Boca pero se le escapó. (Foto: Noticias Argentinas).

Repudio a Carlos Palacios en Boca

El chileno le ha costado 4.8 millones de dólares brutos a Boca Juniors. De momento, el ex Colo-Colo y Unión Española no ha demostrado mucho en cancha y fastidiado a los fanáticos del cuadro azul y oro no solo por su rendimiento, sino también, por su indisciplina.