Los diputados argentinos ya no están varados en Israel: Cómo pudieron salir y cuando llegan al país

A su vez, agradeció especialmente al presidente Javier Milei, a varios funcionarios del gabinete nacional y al embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, por el acompañamiento.

Guerra en Israel

Ambos parlamentarios habían arribado a Tel Aviv la semana pasada con el objetivo de mantener encuentros con funcionarios israelíes, legisladores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, en una agenda compartida con delegaciones de países como Estados Unidos, Francia, Japón e India. Sin embargo, la escalada del conflicto regional derivó en la suspensión total de las actividades y obligó a activar protocolos de emergencia.

Durante la madrugada del sábado, Ferraro y Arabia fueron evacuados de sus habitaciones en Tel Aviv tras activarse las sirenas antimisiles en medio de los ataques lanzados por Irán. Según relataron en sus redes sociales, se refugiaron en las instalaciones del hotel donde estaban alojados, siguiendo las instrucciones de las autoridades locales. Ambos aseguraron encontrarse en buen estado.

La tensión regional escaló rápidamente luego de que Israel bombardeara instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní, provocando la muerte de varios altos mandos. En respuesta, Irán lanzó más de cien drones hacia territorio israelí, lo que llevó a la declaración del estado de emergencia. El cierre del espacio aéreo dejó varados a los legisladores y a cientos de pasajeros.

Aunque no pudieron cumplir con la agenda diplomática prevista, Arabia destacó el valor simbólico de su experiencia: “Me tocó vivir en persona un momento histórico. Con el terrorismo no se negocia: se lo combate. Aunque no pude cumplir con todos los objetivos con los que vine, me llevo algo mucho más valioso: el afecto, el cuidado y el ejemplo de un pueblo resiliente”.

image.png

