China acrecienta su liderazgo en la zona más rica en uranio del mundo

Cooperación nuclear

El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, aseguró que la relación entre Pekín y Asia Central se convirtió en «una asociación estratégica».

El comercio entre las partes tuvo un crecimiento exponencial en las últimas décadas. China representa el 40 % del comercio exterior de la región, que ronda los US$ 100.000 millones. En el caso de Kazajistán, los intercambios representan US$ 44.000 millones y las inversiones US$ 26.000 millones.

«La política de Kazajistán dirigida a atraer inversiones chinas se mantiene firme y coherente. Dicha estrategia no responde a coyunturas políticas», afirmó el líder anfitrion.

Además, mencionó su intención de firmar “en breve” un acuerdo de cooperación nuclear con China, cuya experiencia en el tema podría ser de gran ayuda para los locales.

La semana pasada, Kazajistán anunció que Rusia construirá la primera central nuclear en la historia del país, mientras China construirá la segunda planta. Esto muestra el crecimiento en la influencia del gigante asiático en una zona históricamente dominada por los rusos.

Sin embargo, algunos especialistas sostienen que más que un traspaso involuntario de poder de Rusia a China sobre la zona, bien podría considerarse un acuerdo entre ambas potencias por prevención. Los rusos podrían ser objeto de sanciones sobre su economía, por la guerra en Ucrania.

Tokáyev también propuso a Jinping un proyecto de desarrollo conjunto de una terminal de carga en el Caspio, ya que el 85 % de las mercancías chinas con destino a Europa transitan por territorio kazajo.

Comercio de tecnología a cambio de recursos naturales

Otro de los puntos fuertes en esta cumbre fue el renovado compromiso de construir una red ferroviaria para unir a Chica con Asia Central. Xi Jinping y el líder uzbeko acordaron acelerar el tendido de la vía férrea entre la región noroccidental china de Xinjiang y la república centroasiática a través de Kirguistán.

image.png Mapa de la ruta norte del tren CKU, que uniría a la República Popular de China con Kirguistán y Uzbekistán.

Este proyecto, que nació hace un año, sería clave para reducir el tiempo de transporte de mercancías entre China y los mercados de Oriente Medio y Europa.

Esta obra tendrá un costo de US$ 4.500 millones, se extenderá por 523 kilómetros de longitud y podrá transportar unas 15 millones de toneladas anuales de bienes.

Unirá las localidades de Kashgar (China), Kara Suu (Kirguistán) y Andiyán (Uzbekistán), y eludirá territorio ruso, ya que conectará con Europa a través de Irán y Turquía, casi mil kilómetros y ocho días más corto.

Mientras, Turkmenistán, país que limita con Irán, se mostró dispuesto a incrementar las exportaciones de gas y electricidad con destino a China.

Como contrapartida, todos los líderes regionales exigen a Pekín transferencia tecnológica y cooperación en ámbitos como la exploración del espacio o la Inteligencia Artificial, asunto muy importante para los países que cuentan con uranio.

Al respecto, Tokáyev mencionó que la región posee el 20% de las reservas mundiales de uranio, el 17% de petróleo y el 7% de gas, además de tierras y metales raros.

Kazajistán es el mayor productor de uranio del mundo. En 2024, exportó entre 21.000 y 22.500 toneladas de uranio (tU), y se espera que cierre el 2025 con la comercialización de 25.000 a 26.500 tU.

Una relación que se afianza

China es el primer socio comercial de Asia Central, con un comercio valuado en US$ 95.000 millones en 2024, según datos oficiales chinos, muy por delante de la Unión Europea (US$ 64.000 millones en 2023) y Rusia (US$ 44.000 millones).

En la cumbre se decidió que China será la sede de la tercera Cumbre China-Asia Central en 2027.