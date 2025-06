Trump pegó el portazo en el G7 por la escalada entre Irán e Israel

Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil

"No vamos a eliminarlo (¡matar!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia", agregó.

image.png Donald Trump se fue rápido del G7

En una publicación separada, Trump destacó la contribución de Estados Unidos al esfuerzo bélico de Israel y recalcó la superioridad bélica de Israel sobre la de Teherán.

"Ahora tenemos control total y completo de los cielos de Irán", dijo añadiendo que el equipo defensivo de Irá n "no se compara con el material fabricado, concebido y fabricado en Estados Unidos".

En otro posteo, le recordó al país persa que le ofreció un acuerdo nuclear, y que, como este le dio la espalda, ahora podría pagar caro.

¡Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas! En pocas palabras: ¡IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR!

Trump exige a Irán su "rendimiento total"

Irán está enriqueciendo uranio muy por encima del límite permitido —establecido en un 20 % únicamente para el funcionamiento de reactores de investigación y aplicaciones médicas— y actualmente posee 274 kilos de uranio enriquecido al 60 % de pureza, una cifra cercana al nivel de uso militar (90 %), según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Aunque el umbral para considerar el material como apto para armamento nuclear es del 90 %, el director general del OIEA ha advertido que el país ya posee suficiente uranio enriquecido como para fabricar “varias” bombas nucleares, si así lo decidiera.

Por esto mismo es que Israel inició el viernes su "Operación Léon Descendente" a través de la cual atacó en suelo iraní unas 73 instalaciones nucleares y cuarteles militares. Pero el asedio israelí trajo el actual contrataque del país persa, que, aunque yace herido de muerte, estaría dispuesto a todo para borrar del mapa al estado judío, su archirrival.

En ese sentido, tal como el gobierno de Netanyahu, la administración de Donald Trump ha estado presionando a Teherán para que desmantele por completo su programa nuclear, primeramente por la vía diplomática, ya que desconfía de que tenga fines pacíficos y teme que una bomba nuclear pueda ser utilizada por grupos aliados de Irán (como los hutíes en Yemen, Hezbolá y Hamás) contra Israel o contra intereses occidentales.

Pero las recientes negociaciones en Omán no condujeron a buen puerto y a la Casa Blanca, sin duda, ya se le agotó la paciencia, por lo que decidió apoyar la ofensiva israelí en Irán.

En medio de este contexto de guerra, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguró que Trump podría tomar "más medidas" para terminar definitivamente con el enriquecimiento de uranio que lleva adelante Irán.

En un posteo en X, Vance dijo que Trump “sólo estaba interesado en utilizar el ejército estadounidense para lograr los objetivos del pueblo estadounidense”.

Pero también que el presidente “podría decidir que necesita tomar más medidas para poner fin al enriquecimiento de uranio iraní”, refiriéndose al proceso que puede producir tanto combustible nuclear como material apto para armas.

“Esa decisión, en última instancia, corresponde al presidente”, añadió Vance.

