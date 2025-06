Esteban Lamothe defendió a los artistas y aseguró que Milei "es un cobarde"

Esteban Lamothe disparó contra Luis Caputo tras su cruce con Ricardo Darín

En la línea de defender a Ricardo Darín señaló que "lo que quiso decir es que las cosas están caras y tiene razón" y sostuvo que "se lo sacó de contexto".

Al respecto de la respuesta que llegó posteriormente por parte del ministro, manifestó: "El ministro diciéndole 'Ricardito' a Ricardo Darín, chabón. Ricardo Darín. Lavate el orto, lavate la boca. ¿Cómo vas a hablar de Ricardo Darín así? ¿Estás loco?".

"¿Vos cómo ministro de Economía qué hiciste? ¿Sabés lo que hizo Darín para el cine? Las películas que hizo, cómo nos formó a nosotros", añadió posteriormente.

No obstante destacó cómo es su colega personalmente no solo como actor: "También es un tipo que da un ejemplo por la forma que tiene de trabajar, sobre todo. Yo no sé como es su vida privada pero intuyo que es alguien que es una buena persona porque se lo ve. Entonces es muy querido".

