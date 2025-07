Peligroso malestar económico en la antesala electoral anticipa una dura respuesta en las urnas

caputo y milei Foto X: @LuisCaputoAR.

El dato es sumamente preocupante para el Gobierno de cara a las legislativas de octubre, ya que puede anticipar un voto castigo o bien, explicar por qué se anticipa una baja participación ciudadana para estas elecciones.

El estudio, basado en 1.400 casos a nivel nacional, muestra que el clima económico sigue siendo adverso para la mayoría de la población, y que el alivio en los precios no se trasladó a una mejora en el poder adquisitivo.

Los datos del malestar:

Dificultades económicas: el 63,7% de los encuestados afirmó que no llega a fin de mes.

image Pese a la desaceleración de la inflación, el 63,7% de los argentinos asegura que tiene crecientes dificultades para llegar a fin de mes y un abrumador 89,3% reclama mejoras urgentes en los salarios.

Incertidumbre laboral: el 50,3% tiene miedo a perder su trabajo o sus ingresos por las políticas actuales.

Desconfianza en el rumbo económico: el 57,4% no cree que "Milei y Caputo tengan todo bajo control".

Desigualdad en aumento: el 60% considera que el Gobierno está profundizando la brecha social.

Impacto en las urnas

Urnas 3P.jpg

El descontento económico se traslada al plano político y configura un escenario complejo para el oficialismo en este año electoral:

Imagen en caída: el 57,5% de los encuestados tiene una imagen negativa del presidente Milei, mientras que el 56,8% rechaza sus políticas.

Voto castigo: el 52,8% adelantó que su voto en las próximas elecciones será para "castigar la gestión del gobierno actual". Mientras que el 38,3% buscará "premiar al gobierno" de Milei.

Posible frente opositor: ante la hipótesis de una coalición opositora, el 50,4% manifestó que "probablemente la apoyaría".

Ausentismo, el otro peligro para Javier Milei

El voto castigo no es a lo único que teme el Gobierno. Según reveló hace muy poco la analista política Florencia Filadoro, en la previa de las elecciones en la populosa provincia de Buenos Aires, "hay un desincentivo total de ir a votar".

Y advirtió sobre el impacto político:

"Me parece que ese ausentismo puede perjudicar a Milei. Me da la sensación que los que no van a votar son quienes más desconectados están de todo este mundillo de la política, y más en la provincia de Buenos Aires, y más en el conurbano bonaerense", donde los votos que se pierden se cuentan por millones...

