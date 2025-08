¿Llega Lionel Messi a la doble fecha de Eliminatorias?

Por eso es el planteo de la duda en el título de la nota, cualquier otro jugador diríamos sí llega por que los tiempos son cortos, pero ene l caso de Lionel Messi no, inclusive podría tomar una decisión similar a la del Juego de las Estrellas, donde no fue para cuidarse, y no sería incorrecto hacerlo.

Lo correcto sería que resigne algo, o partidos con Inter de Miami o con la Selección Argentina, siempre y cuando su objetivo sea llegar al próximo Mundial, y para eso deberá empezar a resignar un poco de partidos, o sea, tener un ritmo más suave al resto de los jugadores, de todas formas, es Lionel Messi, no perderá el ritmo ni la forma de jugar.

