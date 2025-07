Lionel Messi sacado: Le gritó un gol en la cara a Cóccaro ¿qué pasó y cómo terminó?

Matías Cóccaro reveló que Lionel Messi le pidió disculpas y mostró que se llevó su camiseta

Una vez finalizado el partido, el delantero uruguayo reveló que Lionel Messi le pidió disculpas y manifestó en conferencia de prensa: “Cuando hicimos el 1-1, les dije a mis compañeros que fuéramos a buscar el segundo. Pero nos lo terminan haciendo a nosotros. Ahí veo los festejos y Messi lo grita delante mío. Después vino a pedirme disculpas”.

La charla y el abrazo entre Lionel Messi y Matías Cóccaropic.twitter.com/1wGS2QW3Wx — Mati (@matiasm_02) July 31, 2025

Incluso, elogió la reacción del crack argentino: “La verdad que eso habla de lo que es Messi. Ganó todo, tiene 38 años y está impecable. Viene y me grita el gol como si fuera el primero de su carrera. Ahí te das cuenta de que quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia. Cuando hay un tipo así, te cierra la boca. Con Leo no podés discutir”.

Este encuentro marcó el regreso de Messi a las canchas (dio las dos asistencias) tras la suspensión que afrontó por haberse ausentado del Juego de las Estrellas. Además del duelo con Cóccaro, la Pulga también tuvo un picante cara a cara con el juvenil mexicano Sergio Hernández, quien le pegó sin pelota.

Leagues Cup 2025: cómo es el formato del torneo que buscará Lionel Messi

La edición 2025 trae cambios sustanciales: el más importante es la reducción de participantes por parte de la MLS, que baja de 30 a 18 equipos, para igualar el número con los representantes de la Liga MX. Esta decisión busca equilibrar la competencia y garantizar cruces directos entre ambas ligas en la fase de grupos.

De hecho, los 54 partidos de la primera etapa serán todos entre un equipo estadounidense y uno mexicano. Cada club disputará tres encuentros en la fase inicial, y luego avanzarán los mejores a una etapa eliminatoria.

Cosas que no pensaste ver en tu vida: Messi gritándole un gol en la cara al zorro Coccaro

pic.twitter.com/c9G9MlxeBV — EDITS BOKE (@EditsBoke) July 31, 2025

En los cuartos de final se repetirá la paridad: cuatro clubes por liga. Además del trofeo, la Leagues Cup ofrece tres cupos para la Copa de Campeones de la Concacaf, lo que añade un incentivo deportivo de peso para los equipos participantes.

Leagues Cup se convirtió en torneo oficial en la edición 2023

La Leagues Cup se convirtió en oficial justamente en la edición 2023 cuando Lionel Messi debutó como nuevo jugador del Inter Miami, luego de su turbulento paso por el Paris Saint-Germain de Francia.

En aquella League Cup 2023, Messi fue fundamental para guiar al Inter Miami hacia el primer título de su historia, ya que se despachó con la imponente suma de 10 goles en solo 7 partidos (anotó en todas sus presentaciones) y fue galardonado como el mejor jugador de la competición.

Matías Cóccaro llegó a Huracán en 2021 y se convirtió en una pieza clave del equipo, destacándose por su entrega, goles y conexión con la hinchada. En total jugó 110 partidos, marcó 31 goles y dio 7 asistencias, siendo uno de los máximos referentes del club durante su ciclo. En enero de 2024 fue transferido al CF Montreal de la MLS por 1,9 millones de dólares, donde disputó 25 encuentros y anotó 5 goles, pero una lesión afectó su continuidad. Un año después, en enero de 2025, pasó a Atlas de México a préstamo por una temporada con opción de compra.

Con dos asistencias de Messi, Inter Miami venció de manera agónica al Atlas en el debut de la Leagues Cup 2025

Inter Miami consiguió un agónico triunfo por 2-1 frente al Atlas de México en un partido correspondiente a la primera fecha de la Leagues Cup 2025, llevado a cabo este miércoles en el Chase Stadium de Estados Unidos.

Los goles para los locales los convirtieron Telasco Segovia, a los 13’, y Marcelo Weigandt, a los 46’, mientras que José Lozano marcó el tanto del empate para los centroamericanos, a los 35’, todos en el segundo tiempo.

Además, el encuentro contó con el debut del mediocampista argentino Rodrigo De Paul en “Las Garzas” como compañero de Lionel Messi, quien se despachó con dos asistencias fundamentales para obtener la victoria.

Con este resultado, Inter Miami arrancó con el pie derecho su andadura en el certamen. Ahora, deberán recibir en el mismo recinto al Necaxa, el próximo sábado (02/08) desde las 20:00 en la segunda jornada del torneo.

