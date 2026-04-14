Caso El Dipy: La Justicia cerró la causa por abuso sexual y explota una nueva interna en el mileísmo

También dejó en claro que la disputa judicial continuará: “Ya le di instrucciones a mi abogado para apelar. Y tengo entendido que la fiscalía también apelará. Esto no terminó”. En ese mismo mensaje, se definió como “una mina de barrio, peleando para mejorar la vida de los vecinos que me votaron”.

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Qué decía la denuncia contra El Dipy

La causa se originó a partir de una denuncia por abuso sexual con acceso carnal y extorsión.

Según el relato, ambos se conocieron en octubre de 2023 en un bar de San Martín, luego de contactarse por redes sociales.

“Lo conocí personalmente el 25 de octubre, cuando me invitó por WhatsApp al bar Hammer”, declaró la mujer, quien también indicó que ambos militaban en La Libertad Avanza.

En su testimonio, aseguró que esa noche comenzó a sentirse mareada tras consumir bebidas: “No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo”, aunque aclaró que el encuentro sexual posterior “cree que fue consentido”, pero no puede asegurarlo.

Con el correr de los meses, describió un vínculo atravesado por presiones. Según su versión, Martínez le habría prometido un trabajo en el Estado que nunca se concretó y que habría sido utilizado como mecanismo de manipulación: “Lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía no accedería al puesto laboral”.

La denunciante también relató tres episodios que calificó como abusos, ocurridos en marzo, abril y mayo de 2024 en el domicilio del músico, en Villa del Parque. Allí, sostuvo haber sido forzada a mantener relaciones sexuales en un contexto de presión física y psicológica.

Además, aseguró que el artista se aprovechó de su situación económica: “Se aprovechaba de mi hipervulnerabilidad (…) y me extorsionaba con la supuesta propuesta laboral para someterme sexualmente”. Como prueba, indicó que entregó conversaciones y su celular para peritaje judicial.

Interna libertaria y pedido de renuncia

El sobreseimiento no solo reactivó el conflicto judicial, sino que también desató una fuerte interna política dentro de La Libertad Avanza.

En redes sociales, especialmente desde sectores identificados con el mileísmo más duro, comenzaron a multiplicarse las críticas contra la concejal denunciante. Algunos usuarios y referentes exigieron su renuncia al cargo tras el fallo judicial, bajo el argumento de haber impulsado una “falsa denuncia”.

En ese contexto, también reapareció un debate interno más amplio dentro del espacio libertario: cuestionamientos sobre el armado político y la incorporación de dirigentes. Desde ese sector, se instaló la idea de que el partido “se llenó de gente que no es liberal y aspiraba a un cargo”, apuntando directamente a casos como el de la concejal involucrada en la causa.

El episodio, así, no solo impacta en el plano judicial, sino que abre una nueva tensión dentro del oficialismo, con pases de factura que exponen diferencias sobre la identidad y el rumbo del espacio.

Un caso que sigue abierto

Aunque el sobreseimiento implica que, en esta instancia, la Justicia no encontró pruebas suficientes para sostener la acusación, el caso aún está lejos de cerrarse.

La apelación anunciada por la denunciante y la posible intervención de la fiscalía anticipan nuevos capítulos en una causa que ya trascendió lo judicial para convertirse en un foco de conflicto político y mediático.

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