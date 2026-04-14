Empresas de colectivos y el Gobierno negocian para evitar colapso masivo

Bajo ese contexto, la realidad del servicio empeoró notablemente con pocas unidades circulando. En consecuencia, los pasajeros muchas veces pierden las frecuencias que viajan a tope de pasaje, en condiciones poco seguras.

Entre las soluciones que el Gobierno nacional baraja, está la posibilidad de inyectar recursos directamente en el sistema. Algo que representaría una contradicción a la política de superávit fiscal que maneja el Ministerio de Economía.

La otra vía de solución es un nuevo incremento de boleto. En el AMBA, el Gobierno nacional ha mantenido a raya los aumentos en los pasajes como un marcador directo de la situación social en medio de la crisis económica.

En cualquier caso, la Casa Rosada deberá elegir qué sacrificar para poder normalizar la situación en las paradas.

paradas-colectivos-constitucion.jpeg El Gobierno espera normalizar el sistema.

Qué pasa en el Interior

Si bien la negociación de la Secretaría de Transporte está enfocada en la situación del AMBA, el colapso del sistema se extiende a todo el país. En las principales ciudades del Interior, hace tiempo que se viene denunciando condiciones similares a las que se empezaron a registrar en CABA y alrededores.

Sin embargo, allí el combo es peor ya que la presencia de los subsidios directos a las empresas de colectivos se cortó a partir de diciembre de 2023. Esto dejó la financiación por completo en manos de las provincias o municipios, que en muchos casos no pudieron retomar la ayuda y sus sistemas cayeron en un deterioro irreversible.

En otros casos, la reacción fue el traslado de aumentos y pasajes completos a los pasajeros. Eso se tradujo en una fuerte caída de la venta de los pasajes.

En ese sentido, empresas de transporte provinciales remarcaron que la realidad del transporte masivo en las ciudades más pequeñas atraviesa una tendencia de extinción debido a la sumatoria de varios factores. Encarecimiento de los boletos, la llegada de aplicaciones de transporte y otros cambios iniciaron un camino aparentemente irreversible.

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