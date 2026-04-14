Representantes de empresas de colectivos y el Gobierno nacional se volverán a ver las caras este martes para intentar normalizar el sistema de transporte en el AMBA y todo el país, donde se registran reducción de frecuencias y un deterioro marcado del servicio. Encabezada por la Secretaría de Transporte, la mesa de trabajo apunta a “mejorar la eficiencia y sustentabilidad”.
REUNIÓN
Empresas de colectivos y el Gobierno negocian para evitar colapso masivo
Reunión clave entre las empresas de colectivos y el Gobierno este martes. Qué puede pasar si no se ponen de acuerdo en el AMBA.
El encuentro, que será clave para el futuro inmediato de los millones de pasajeros que usan el sistema de transporte público a diario, tiene como trasfondo un fuerte reclamo de las compañías que prestan el servicio de colectivos por la inviabilidad del negocio. Una tormenta perfecta de falta de subsidios, caída en las ventas de pasajes y un aumento marcado del combustible dejaron a muchas al borde del precipicio.
En ese sentido, el reclamo central hacia el Gobierno nacional corre por cuenta de los subsidios. Según las cámaras empresarias, existe una deuda acumulada cercana a los 120.000 millones de pesos fruto de demoras y retrasos a los pagos en las líneas que conectan la Capital Federal con el Gran Buenos Aires y viceversa.
Sobre ese reclamo, la Secretaría de Transporte habría mostrado voluntad de pago, aunque un desembolso directo sería imposible. Precisamente, la reunión de este martes correría por cuenta de acordar el monto adeudado y las condiciones de una recomposición progresiva para el sector.
Qué pasa con los colectivos en el AMBA
Mientras tanto, casi todas las líneas que recorren CABA y la conectan con GBA han reducido frecuencias de manera drástica ante la imposibilidad de afrontar los costos de las operaciones. Esta acción, preventiva sobre el funcionamiento, se sumó además a la tensión creciente con los gremios de los choferes por las demoras constantes en los depósitos de los salarios, lo que gatilló protestas en las últimas semanas.
Bajo ese contexto, la realidad del servicio empeoró notablemente con pocas unidades circulando. En consecuencia, los pasajeros muchas veces pierden las frecuencias que viajan a tope de pasaje, en condiciones poco seguras.
Entre las soluciones que el Gobierno nacional baraja, está la posibilidad de inyectar recursos directamente en el sistema. Algo que representaría una contradicción a la política de superávit fiscal que maneja el Ministerio de Economía.
La otra vía de solución es un nuevo incremento de boleto. En el AMBA, el Gobierno nacional ha mantenido a raya los aumentos en los pasajes como un marcador directo de la situación social en medio de la crisis económica.
En cualquier caso, la Casa Rosada deberá elegir qué sacrificar para poder normalizar la situación en las paradas.
Qué pasa en el Interior
Si bien la negociación de la Secretaría de Transporte está enfocada en la situación del AMBA, el colapso del sistema se extiende a todo el país. En las principales ciudades del Interior, hace tiempo que se viene denunciando condiciones similares a las que se empezaron a registrar en CABA y alrededores.
Sin embargo, allí el combo es peor ya que la presencia de los subsidios directos a las empresas de colectivos se cortó a partir de diciembre de 2023. Esto dejó la financiación por completo en manos de las provincias o municipios, que en muchos casos no pudieron retomar la ayuda y sus sistemas cayeron en un deterioro irreversible.
En otros casos, la reacción fue el traslado de aumentos y pasajes completos a los pasajeros. Eso se tradujo en una fuerte caída de la venta de los pasajes.
En ese sentido, empresas de transporte provinciales remarcaron que la realidad del transporte masivo en las ciudades más pequeñas atraviesa una tendencia de extinción debido a la sumatoria de varios factores. Encarecimiento de los boletos, la llegada de aplicaciones de transporte y otros cambios iniciaron un camino aparentemente irreversible.
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