Allanamiento narco con sorpresa: Hallaron un cachorro de lobo blanco atado en el patio

En el operativo también fue detenido un hombre de 39 años, identificado como Aníbal Benítez López, señalado como parte de la actividad ilícita.

Un lobo: El hallazgo que sorprendió a todos

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores no fue la droga, sino lo que encontraron en el patio de la vivienda: un cachorro de lobo blanco atado con una correa a un caño de PVC.

El animal fue analizado por especialistas, quienes determinaron que se trataba de una hembra de la especie canis lupus, es decir, un lobo, y no un perro doméstico. Además, confirmaron que tenía apenas tres meses de edad y que no es una especie autóctona de la Argentina.

Fuentes del caso indicaron que el animal “no se mostró del todo dócil” ante la presencia de los agentes, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de un ejemplar salvaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2044060883597381875&partner=&hide_thread=false RESCATARON A "LOBO BLANCO" EN UN ALLANAMIENTO PARA DAR CON UNA BANDA DE TRANSAS EN VARELA

- Operativo de Delitos Federales de la Bonaerense.

- Secuestraron droga y hay dos detenidos. pic.twitter.com/G3nyWRCPWt — Vía Szeta (@mauroszeta) April 14, 2026

Sospechas sobre su origen y nueva causa

Uno de los interrogantes que ahora busca responder la investigación es cómo llegó el animal hasta ese lugar. Según trascendió, habría sido ingresado de manera ilegal desde Paraguay, aunque esa hipótesis aún está bajo análisis.

A partir del hallazgo, se abrió una nueva causa por presunta violación a la Ley 22.421 de fauna silvestre, que sanciona la tenencia y comercialización ilegal de animales.

Desde las autoridades aseguraron que el cachorro “está bajo protección asistida con personal idóneo”, mientras se define su destino.

Perfil de la detenida

Barboza de González, conocida como “La Paraguaya”, no registraba condenas en el fuero federal en los últimos diez años, pero sí figuraba como beneficiaria de dos planes sociales de ANSES, entre ellos uno vinculado al acceso a garrafas de gas.

Además, se encontraba inscripta desde 2023 en el rubro de “servicios sociales sin alojamiento”, una categoría que incluye actividades como el cuidado domiciliario.

Una investigación que sigue abierta

El caso, que comenzó como una investigación por narcomenudeo, ahora suma nuevas líneas de investigación vinculadas al tráfico ilegal de fauna y posibles redes de comercialización de animales exóticos.

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