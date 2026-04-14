El Congreso vuelve a insistir con Ficha Limpia: Cambios clave para acceder a cargos públicos

Un punto clave: cuándo se aplica la prohibición

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que la inhabilitación no requiere una condena firme de la Corte Suprema.

Basta con que exista una condena confirmada por un tribunal de segunda instancia (tribunal de alzada) para que la persona quede impedida de competir electoralmente, incluso si aún hay recursos pendientes.

La restricción se mantendrá mientras esté vigente la condena o hasta diez años después de cumplida la pena, lo que ocurra más tarde.

Cómo se controlaría la Ficha Limpia

La iniciativa establece que será la Justicia Nacional Electoral la encargada de verificar, al momento de oficializar las candidaturas, que los postulantes cumplan con estos requisitos.

Para eso, los tribunales penales deberán informar de manera inmediata cada condena alcanzada por la ley, mientras que el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado con esos datos.

Los fundamentos: más exigencias para la política

En los fundamentos del proyecto, sus impulsores sostienen que la medida apunta a responder a una demanda social creciente de mayor transparencia y ética en la función pública.

Plantean que “la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano” y que quienes aspiren a cargos electivos deben demostrar “un compromiso inequívoco con la legalidad y la integridad pública”.

Además, argumentan que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede ser limitado de manera razonable cuando está en juego la idoneidad para ejercer un cargo.

El antecedente internacional y el debate local

El proyecto se apoya en experiencias internacionales como la ley de “Ficha Limpia” en Brasil, la legislación italiana y normas similares en España, donde ya existen restricciones para candidatos con antecedentes penales.

En Argentina, el tema no es nuevo, pero volvió a cobrar fuerza en los últimos años impulsado por sectores políticos y organizaciones civiles que reclaman elevar los estándares de acceso a la función pública.

Incluso, según se destaca en la iniciativa, el movimiento de Ficha Limpia logró reunir más de 490.000 firmas para impulsar este tipo de reformas.

Un debate que vuelve al Congreso

Más allá del respaldo social que suele generar, el proyecto abre una discusión sensible: hasta qué punto se pueden limitar los derechos políticos sin vulnerar garantías constitucionales.

Sus impulsores sostienen que la medida es razonable y está respaldada tanto por la Constitución como por tratados internacionales, que permiten establecer restricciones cuando existen condenas penales.

Ahora, la iniciativa deberá avanzar en el Congreso, donde se anticipa un debate político intenso entre quienes defienden la necesidad de depurar la dirigencia y quienes advierten sobre posibles riesgos de judicialización de la política.

El proyecto completo a continuación:

1306-D-2026 FICHA LIMPIA.docx

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