Citelec y Transener quedaron al borde de la privatización con la llegada de ofertas al Ministerio de Economía de Luis Caputo. Con la apertura de sobres por parte de la Secretaría de Energía, el Gobierno espera desprenderse del 50% de la participación que posee con Enrasa y en consecuencia retirarse del transporte de la energía eléctrica a nivel mayorista.
BUSCAN USD 206 MILLONES
Citelec y Transener en venta: Llegan las ofertas para Luis Caputo
El Ministerio de Economía de Luis Caputo recibió las ofertas por el 50% de Citelec, propiedad de Enarsa y controladora de Transener. Quién se lo queda.
El movimiento sobre un activo clave generó un fuerte interés en varias empresas del sector energético. Si bien no trascendieron oficialmente el nombre de los oferentes, la prensa especializada adelantó la participación de algunas sociedades que buscan quedarse con el transporte de la electricidad en conjunto con Pampa Energía, la poseedora de la otra mitad de las acciones de Citelec.
Cabe recordar que Citelec es la compañía controladora de Transener. La licitación incluye, entonces, un entramado energético con más de 20.000 kilómetros de cableado de alto voltaje que sirve para la distribución mayorista de electricidad en todo el país.
Con la venta, el Ministerio de Economía pretende embolsar una cifra mínima de 206 millones de dólares. El dinero será destinado a engrosar las reservas del Tesoro, al igual que sucedió con las ventas de otros activos estatales ejecutados recientemente.
Quienes quieren a Citelec y Transener
Respecto a esto último, el sitio especializado EconoJournal dejó trascender la extensión de ofertas de tres interesados concretos. Se trata de la sociedad Genneia y Grupo Edison Energía, además de Central Puerto y Edenor.
El caso de Genneia y Grupo Edison Energía se trata de una oferta conjunta de dos empresas novedosas del sector energético. La primera, orientada a las energías renovables forma parte de la cartera de negocios de Jorge Brito, mientras que la segunda es un holding energético encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, entre otros socios.
En el caso de Central Puerto, es una de las empresas energéticas de mayor expansión en los últimos años. Propiedad de Eduardo Escassany, Guillermo Recca y los Miguens-Bemberg, es la principal generadora de energía eléctrica del país.
Por último, Edenor es la de mayor tradición en el sector. Manejada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Edgardo Filiberti, la compañía busca expandir su presencia introduciendo su alcance al mercado mayorista.
Dentro de los trascendidos sobre la licitación, se remarcó la ausencia de actores internacionales interesados en extender ofertas. Si bien resta la confirmación, esto último dejaría en manos de empresarios locales la privatización de Citelec y Transener, a pesar de que algunas compañías extranjeras habían consultado condiciones.
Qué negocio hay por detrás
El paso de Citelec y Transener a capitales 100% privados podría abrir el juego en el mercado de la distribución eléctrica. Actualmente, estas compañías controlan el mercado mayorista en soledad, lo que asegura un negocio periódico rentable para los propietarios.
Según el Gobierno nacional, el retiro del Estado de los negocios de transporte de electricidad propiciarán una mejora sustancial en el servicio, con inversiones para la expansión de la red eléctrica y su adecuación a una demanda cada vez mayor. Algo que, en condiciones de superávit fiscal, el Ministerio de Economía no está en posibilidades de llevar a cabo.
La concreción de la venta, que constituye una concesión por varias décadas, podría ejecutarse en junio próximo.
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