pod 8 980x90-google
urgente24
DINERO Transener > Luis Caputo > ENARSA

BUSCAN USD 206 MILLONES

Citelec y Transener en venta: Llegan las ofertas para Luis Caputo

El Ministerio de Economía de Luis Caputo recibió las ofertas por el 50% de Citelec, propiedad de Enarsa y controladora de Transener. Quién se lo queda.

14 de abril de 2026 - 12:16
Con la venta de transener, Caputo espera más dólares para el Tesoro.&nbsp;

Con la venta de transener, Caputo espera más dólares para el Tesoro. 

El movimiento sobre un activo clave generó un fuerte interés en varias empresas del sector energético. Si bien no trascendieron oficialmente el nombre de los oferentes, la prensa especializada adelantó la participación de algunas sociedades que buscan quedarse con el transporte de la electricidad en conjunto con Pampa Energía, la poseedora de la otra mitad de las acciones de Citelec.

Cabe recordar que Citelec es la compañía controladora de Transener. La licitación incluye, entonces, un entramado energético con más de 20.000 kilómetros de cableado de alto voltaje que sirve para la distribución mayorista de electricidad en todo el país.

Seguir leyendo

Con la venta, el Ministerio de Economía pretende embolsar una cifra mínima de 206 millones de dólares. El dinero será destinado a engrosar las reservas del Tesoro, al igual que sucedió con las ventas de otros activos estatales ejecutados recientemente.

Según publica este lunes el diario La Nación dicho interés habría nacido en una reunión que Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, mantuvo con los otros accionistas de Citelec, controlante del 51% de Transener: Pampa Energía y Enarsa.
Avanza la privatización completa de Transener.

Avanza la privatización completa de Transener.

Quienes quieren a Citelec y Transener

Respecto a esto último, el sitio especializado EconoJournal dejó trascender la extensión de ofertas de tres interesados concretos. Se trata de la sociedad Genneia y Grupo Edison Energía, además de Central Puerto y Edenor.

El caso de Genneia y Grupo Edison Energía se trata de una oferta conjunta de dos empresas novedosas del sector energético. La primera, orientada a las energías renovables forma parte de la cartera de negocios de Jorge Brito, mientras que la segunda es un holding energético encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, entre otros socios.

En el caso de Central Puerto, es una de las empresas energéticas de mayor expansión en los últimos años. Propiedad de Eduardo Escassany, Guillermo Recca y los Miguens-Bemberg, es la principal generadora de energía eléctrica del país.

Por último, Edenor es la de mayor tradición en el sector. Manejada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Edgardo Filiberti, la compañía busca expandir su presencia introduciendo su alcance al mercado mayorista.

Dentro de los trascendidos sobre la licitación, se remarcó la ausencia de actores internacionales interesados en extender ofertas. Si bien resta la confirmación, esto último dejaría en manos de empresarios locales la privatización de Citelec y Transener, a pesar de que algunas compañías extranjeras habían consultado condiciones.

Alta tensión P.jpg
Se abre el negocio de la energía mayorista en Argentina.

Se abre el negocio de la energía mayorista en Argentina.

Qué negocio hay por detrás

El paso de Citelec y Transener a capitales 100% privados podría abrir el juego en el mercado de la distribución eléctrica. Actualmente, estas compañías controlan el mercado mayorista en soledad, lo que asegura un negocio periódico rentable para los propietarios.

Según el Gobierno nacional, el retiro del Estado de los negocios de transporte de electricidad propiciarán una mejora sustancial en el servicio, con inversiones para la expansión de la red eléctrica y su adecuación a una demanda cada vez mayor. Algo que, en condiciones de superávit fiscal, el Ministerio de Economía no está en posibilidades de llevar a cabo.

La concreción de la venta, que constituye una concesión por varias décadas, podría ejecutarse en junio próximo.

Otras noticias de Urgente24

En caída libre, Javier Milei perdió su fortaleza digital: X

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Ajuste sobre el ajuste: El problemático plan para un Milei cada vez más impopular

PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES