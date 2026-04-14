Citelec y Transener en venta: Llegan las ofertas para Luis Caputo

El caso de Genneia y Grupo Edison Energía se trata de una oferta conjunta de dos empresas novedosas del sector energético. La primera, orientada a las energías renovables forma parte de la cartera de negocios de Jorge Brito, mientras que la segunda es un holding energético encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, entre otros socios.

En el caso de Central Puerto, es una de las empresas energéticas de mayor expansión en los últimos años. Propiedad de Eduardo Escassany, Guillermo Recca y los Miguens-Bemberg, es la principal generadora de energía eléctrica del país.

Por último, Edenor es la de mayor tradición en el sector. Manejada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Edgardo Filiberti, la compañía busca expandir su presencia introduciendo su alcance al mercado mayorista.

Dentro de los trascendidos sobre la licitación, se remarcó la ausencia de actores internacionales interesados en extender ofertas. Si bien resta la confirmación, esto último dejaría en manos de empresarios locales la privatización de Citelec y Transener, a pesar de que algunas compañías extranjeras habían consultado condiciones.

Alta tensión P.jpg Se abre el negocio de la energía mayorista en Argentina.

Qué negocio hay por detrás

El paso de Citelec y Transener a capitales 100% privados podría abrir el juego en el mercado de la distribución eléctrica. Actualmente, estas compañías controlan el mercado mayorista en soledad, lo que asegura un negocio periódico rentable para los propietarios.

Según el Gobierno nacional, el retiro del Estado de los negocios de transporte de electricidad propiciarán una mejora sustancial en el servicio, con inversiones para la expansión de la red eléctrica y su adecuación a una demanda cada vez mayor. Algo que, en condiciones de superávit fiscal, el Ministerio de Economía no está en posibilidades de llevar a cabo.

La concreción de la venta, que constituye una concesión por varias décadas, podría ejecutarse en junio próximo.

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